Tirupati Balaji Temple: तिरुपति में क्यों है बाल दान और चढ़ावे की परंपरा? जानिए भगवान से जुड़ी रहस्यमयी कहानी

तिरुपति में बाल दान की परंपरा क्यों?

तिरुपति बालाजी में बाल दान की परंपरा एक पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में भगवान बालाजी घायल हो गए थे और उनके बाल गिर गए थे, तब माता नीला देवी ने अपने बाल काटकर उनके घाव पर रख दिए और उन्हें ठीक किया, इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि जो भी भक्त अपने बाल उन्हें अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तभी से भक्त अपने अहंकार और नकारात्मकता के त्याग के प्रतीक के रूप में बाल दान करते हैं.