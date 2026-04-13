Tirupati Balaji Temple: तिरुपति में क्यों है बाल दान और चढ़ावे की परंपरा? जानिए भगवान से जुड़ी रहस्यमयी कहानी
तिरुपति में बाल दान की परंपरा क्यों?
तिरुपति बालाजी में बाल दान की परंपरा एक पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में भगवान बालाजी घायल हो गए थे और उनके बाल गिर गए थे, तब माता नीला देवी ने अपने बाल काटकर उनके घाव पर रख दिए और उन्हें ठीक किया, इस त्याग से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि जो भी भक्त अपने बाल उन्हें अर्पित करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तभी से भक्त अपने अहंकार और नकारात्मकता के त्याग के प्रतीक के रूप में बाल दान करते हैं.
क्यों कहा जाता है सबसे अमीर मंदिर?
तिरुपति मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है, जहां हर साल हजारों करोड़ रुपये का दान आता है. तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित है और इसे भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान माना जाता है, यहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.
भक्त क्यों चढ़ाते हैं इतना दान?
भक्त मानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर कलयुग में कुबेर से लिए गए कर्ज में हैं, इसलिए वे उनकी सहायता के लिए दान करते हैं.
महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को लात मारी
कहानी के अनुसार महर्षि भृगु ने एक बार बैकुंठ में भगवान विष्णु को लात मारी थी, जिससे माता लक्ष्मी नाराज होकर पृथ्वी पर चली गईं.
माता लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन
नाराज माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर कन्या रूप में जन्म लिया और बाद में भगवान विष्णु ने उनका पुनः रूप में विवाह किया.
वेंकटेश और पद्मावती का विवाह
भगवान विष्णु ने वेंकटेश रूप में और माता लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में विवाह किया, जिसके लिए धन की आवश्यकता पड़ी.
कुबेर से लिया गया कर्ज
कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया और वचन दिया कि वह कलयुग के अंत तक इसे चुकाएंगे. मान्यता है कि भगवान के कर्ज को चुकाने के लिए भक्त मंदिर में सोना, चांदी और धन का दान करते हैं.
तिरुपति मंदिर की संपत्ति
मंदिर के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, 10 टन सोना और हजारों करोड़ रुपये की नकदी मौजूद है.