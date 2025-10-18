  • Home>
  • Diwali 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं, दिवाली से पहले पंखा कैसे मिनटों में साफ किया जाए? यह तरीका आपके लिए है!

Diwali 2025: क्या आप भी सोच रहे हैं, दिवाली से पहले पंखा कैसे मिनटों में साफ किया जाए? यह तरीका आपके लिए है!

Diwali 2025 : दिवाली के समय घर को चमकदार और साफ रखना हर किसी की पहली जिम्मेदारी होती है. लेकिन कभी-कभी छत पर लगे पंखे की सफाई बड़ी चुनौती बन जाती है. तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए है कुछ आसान और सुरक्षित तरीके, जिनसे आप बिना सीढ़ी के अपने पंखे को साफ कर सकते हैं.

By: Komal Singh | Published: October 18, 2025 7:00:07 AM IST

Use an old towel or mattress - Photo Gallery
1/9

पुराना तौलिया या गद्दा इस्तेमाल करें

एक बड़ा पुराना तौलिया या गद्दा लें, उसे पंखे के ब्लेड पर धीरे-धीरे फेंकें और पोंछें. इससे जमी धूल सीधे तौलिये में आ जाएगी और फर्श भी गंदा नहीं होगा.

Use the plastic bag trick - Photo Gallery
2/9

प्लास्टिक बैग ट्रिक अपनाएं

प्लास्टिक बैग को हाथ में पहनकर ब्लेड को साफ करें. यह तरीका बेहद सुरक्षित और आसान है. धूल आपके हाथ में आती है और पंखे के नीचे फर्श पर गंदगी नहीं फैलती.

Use a vacuum cleaner - Photo Gallery
3/9

वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें

वैक्यूम क्लीनर की नोजल लगाकर ब्लेड पर धीरे-धीरे चलाएं. यह तरीका तेज, आसान और सुरक्षित है. जमी धूल को बिना फर्श गंदा किए आप आसानी से साफ कर सकते हैं.

take advantage of the heat - Photo Gallery
4/9

गर्मी का फायदा उठाएं

हल्की गर्मी या पंखा धीमी गति से चलाकर ब्लेड पर जमी धूल को ढीला करें. इसके बाद तौलिये या कपड़े से पोंछें. यह तरीका पंखे को नुकसान पहुंचाए बिना सफाई में मदद करता है.

Spray and microfiber cloth - Photo Gallery
5/9

स्प्रे और माइक्रोफाइबर कपड़ा

थोड़ा पानी या डस्ट क्लीनर हल्का स्प्रे करें और माइक्रोफाइबर कपड़े से ब्लेड को धीरे-धीरे पोंछें. यह धूल को पूरी तरह पकड़ता है और पंखे पर झुंड या धूल के कण नहीं रहते.

Clean the blade by covering it - Photo Gallery
6/9

ब्लेड को कवर करके साफ करें

पुरानी स्लीव या शर्ट का उपयोग ब्लेड को ढककर करें. यह तरीका सुरक्षित, आसान और बिना गंदगी फैलाए पंखे की सफाई करने का बेहतरीन उपाय है. ब्लेड पर जमी धूल आसानी से हट जाती है.

Rotate the blade slowly - Photo Gallery
7/9

ब्लेड को धीरे-धीरे घुमाएं

ब्लेड को हल्के हाथ से घुमाते हुए तौलिये से पोंछें. इससे पंखे की दोनों तरफ की धूल साफ होती है और सफाई तेज, सुरक्षित और प्रभावी बन जाती है.

Make it a habit to clean daily - Photo Gallery
8/9

रोजाना सफाई करने की आदत डालें

हर हफ्ते हल्की सफाई करें. इससे धूल जमने नहीं पाएगी और दिवाली पर भारी सफाई की जरूरत नहीं होगी. नियमित सफाई से पंखा हमेशा साफ और सुरक्षित रहता है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

