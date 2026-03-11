  • Home>
Relationship Advice: आपके पार्टनर का खराब है मूड तो करें ये काम, झट से हो जाएंगे खुश

Relationship Advice: हर रिश्ते में ऐसे पल आते हैं जब किसी एक का मूड ठीक नहीं होता. काम का तनाव, दिनभर की थकान या छोटी-छोटी परेशानियां मन को भारी बना सकती हैं. ऐसे समय में कई लोग समझ नहीं पाते कि अपने पार्टनर की कैसे मदद करें. सही तरीका ये है कि आप उन्हें समझें, उनका साथ दें और छोटे-छोटे प्रयासों से उनका मन हल्का करने की कोशिश करें. इससे रिश्ता भी मजबूत होता है और भरोसा भी बढ़ता है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 11, 2026 2:24:58 PM IST

1/7

उन्हें थोड़ा स्पेस दें

कभी-कभी व्यक्ति तुरंत अपनी परेशानी शेयर नहीं करना चाहता. ऐसे में बार-बार सवाल करने की बजाय उन्हें थोड़ा समय और स्पेस देना बेहतर होता है. इससे उन्हें अपने विचारों को समझने और शांत होने का मौका मिलता है.

2/7

छोटी-छोटी खुशियां देने की कोशिश करें

कभी एक कप चाय बनाकर देना, उनका पसंदीदा खाना ऑर्डर करना या छोटा सा सरप्राइज देना उनके मूड को हल्का कर सकता है. ऐसे छोटे-छोटे इशारे उन्हें ये महसूस कराते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं.

3/7

साथ में कुछ अच्छा करने का सुझाव दें

जब उनका मूड थोड़ा ठीक लगे तो साथ में कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें, जैसे टहलना, फिल्म देखना या कोई गेम खेलना. इससे उनका ध्यान परेशानी से हटकर किसी अच्छी चीज पर लग सकता है.

4/7

उनकी परेशानी में मदद की पेशकश करें

अगर उनका मूड किसी खास काम या समस्या की वजह से खराब है, तो उसमें मदद करने की पेशकश करें. मिलकर समस्या को हल करने से तनाव कम हो सकता है.

5/7

ध्यान से उनकी बात सुनें

अगर पार्टनर बात करना चाहते हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनें. बीच में टोके बिना उनकी बात समझने की कोशिश करें. कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही व्यक्ति बेहतर महसूस करने लगता है.

6/7

उनकी भावनाओं को महत्व दें

ये कहना कि 'मैं समझ सकता/सकती हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो' उन्हें भावनात्मक सहारा देता है. इससे उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं.

7/7

सकारात्मक माहौल बनाए रखें

हल्की बातचीत, पुरानी अच्छी यादें या थोड़ा हास्य माहौल को हल्का बना सकता है. इससे धीरे-धीरे उनका मूड भी बेहतर होने लगता है.

