Relationship Advice: आपके पार्टनर का खराब है मूड तो करें ये काम, झट से हो जाएंगे खुश

Relationship Advice: हर रिश्ते में ऐसे पल आते हैं जब किसी एक का मूड ठीक नहीं होता. काम का तनाव, दिनभर की थकान या छोटी-छोटी परेशानियां मन को भारी बना सकती हैं. ऐसे समय में कई लोग समझ नहीं पाते कि अपने पार्टनर की कैसे मदद करें. सही तरीका ये है कि आप उन्हें समझें, उनका साथ दें और छोटे-छोटे प्रयासों से उनका मन हल्का करने की कोशिश करें. इससे रिश्ता भी मजबूत होता है और भरोसा भी बढ़ता है.