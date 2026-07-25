  • Home>
  • Gallery»
  • तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल

भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने शनिवार (25 जुलाई) को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की. हैदराबाद के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने विदेश में खेले गए टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अपने 1000 रन पूरे कर लिए. इसके साथ ही वह ऐसा करने वाले आठवें भारतीय बल्लेबाज बन गए.


By: Satyam Sengar | Published: July 25, 2026 7:53:39 PM IST

Follow us on
Google News
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
1/6

सिकंदर रजा की गेंद पर पूरा किया रिकॉर्ड

साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले तिलक वर्मा को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए केवल 4 रन की जरूरत थी. उन्होंने जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की गेंद पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपने 1000 रन पूरे किए. इस उपलब्धि के साथ उनका नाम भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों की सूची में दर्ज हो गया.

You Might Be Interested In
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
2/6

रोहित-विराट के खास क्लब में मिली जगह

विदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 101 मुकाबलों में 2699 रन बनाए हैं. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 79 मैचों में 2611 रन दर्ज हैं. तिलक वर्मा से पहले सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन भी विदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 या उससे अधिक रन बना चुके हैं.

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
3/6

पॉल स्टर्लिंग के नाम है विश्व रिकॉर्ड

विदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड आयरलैंड के बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग के नाम है. उन्होंने 125 विदेशी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3103 रन बनाए हैं और वह इस प्रारूप में विदेश में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी हैं.

You Might Be Interested In
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
4/6

तिलक और ईशान ने भारत को दिलाई मजबूत स्थिति

रिकॉर्ड बनाने के बाद तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी. उन्होंने 29 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 206.90 का रहा.

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
5/6

94 रन की हुई साझेदारी

तिलक ने ईशान किशन के साथ चौथे विकेट के लिए सिर्फ 43 गेंदों में 94 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की.

You Might Be Interested In
बीसीसीआई के साथ ईशान किशन का विवाद. - Photo Gallery
6/6

ईशान ने भी खेली बेहतरीन पारी

ईशान ने 44 गेंदों पर 81 रन की बेहतरीन पारी खेली. तिलक ने केवल 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 219 रन बनाए, जो अंत में टीम की बड़ी जीत की मजबूत नींव साबित हुई.

Tags:
India vs Zimbabwetilak varma
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल - Photo Gallery