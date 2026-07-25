तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, रोहित-विराट के खास क्लब में हुए शामिल

रोहित-विराट के खास क्लब में मिली जगह

विदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में रोहित शर्मा पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 101 मुकाबलों में 2699 रन बनाए हैं. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 79 मैचों में 2611 रन दर्ज हैं. तिलक वर्मा से पहले सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन भी विदेश में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 या उससे अधिक रन बना चुके हैं.