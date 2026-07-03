‘हासिल’ से लेकर ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ तक, इन फिल्मों में तिग्मांशु धूलिया ने निभाई जबरदस्त भूमिका; देखें लिस्ट

मांझी- द माउंटेन मैन

केतन मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म 'मांझी- द माउंटेन मैन' ने सभी का दिल जीतने का काम किया था. फिल्म की कहानी दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी को खोने के बाद उस पहाड़ से बदला लेने का फैसला करता है जिसने उसकी पत्नी को जरूरी चिकित्सा सहायता मिलने से रोका था. वह 22 साल तक पहाड़ को काटकर पास के एक गांव तक रास्ता बनाता है ताकि चिकित्सा सहायता न मिलने के कारण किसी और की मृत्यु न हो. फिल्म में तिग्मांशु धूलिया और पंकज त्रिपाठी ने अत्याचारी जमींदारों के रूप में अपने किरदारों को बखूबी निभाया है.