डेंजर में अख्खा बॉलीवुड! सिर्फ Salman-Tiger नहीं; इन सितारों के घर की भी की गई रेकी; एक और सुपरस्टार पर मंडरा रहा Lawrence का खतरा
Tiger Shroff Firing Case: एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद से पूरे बॉलीवुड पर खतरा मंडरा रहा है. बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि अंकित, जिसे बुधवार को इस मामले में पहले से गिरफ्तार तीन शूटरों: फूल सिंह, रेहान और ऋतिक के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मास्टरमाइंड अनिल पंडित के कहने पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के घर और ऑफिस की रेकी भी की थी. बता दें कि केवल रणवीर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिनके सिर खतरा मंडरा रहा है. चलिए जान लेते हैं कि इस आरोपियों ने किन-किन सितारों के घर की रेकी की थी?
सलमान खान
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमलावरों का असली निशाना सलमान खान थे और उन्होंने बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर की रेकी भी की थी.
अमिताभ बच्चन
इतना ही नहीं टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने से पहले हमलावरों ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सहित कई बॉलीवुड हस्तियों के घरों की रेकी की थी.
आमिर खान
सिर्फ सलमान खान और अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि इन शूटरों ने तो आमिर खान के घर की भी रेकी की थी, वहीं अब इन एक्टरों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
अक्षय कुमार
शूटर्स ने अक्षय कुमार के घर की भी रेकी की थी. इसके बाद इन एक्टर्स ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है. अक्षय कुमार के घर पर बुलेटप्रूफ कांच लगाने का काम शुरू हो गया है. बता दें कि अक्षय कुमार भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे.
रणबीर कपूर
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले के आरोपी शूटरों ने अभिनेता रणबीर कपूर के बांद्रा स्थित घर की भी रेकी की थी.
रणवीर सिंह
मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है. रणवीर सिंह के घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी. इसके बाद पुलिस ने अब एक्टर की सिक्योरिटी का रिव्यू किया है.