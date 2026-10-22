डेंजर में अख्खा बॉलीवुड! सिर्फ Salman-Tiger नहीं; इन सितारों के घर की भी की गई रेकी; एक और सुपरस्टार पर मंडरा रहा Lawrence का खतरा

Tiger Shroff Firing Case: एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद से पूरे बॉलीवुड पर खतरा मंडरा रहा है. बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला है कि अंकित, जिसे बुधवार को इस मामले में पहले से गिरफ्तार तीन शूटरों: फूल सिंह, रेहान और ऋतिक के साथ गिरफ्तार किया गया था, उसने पूछताछ में बताया कि उन्होंने मास्टरमाइंड अनिल पंडित के कहने पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के घर और ऑफिस की रेकी भी की थी. बता दें कि केवल रणवीर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जिनके सिर खतरा मंडरा रहा है. चलिए जान लेते हैं कि इस आरोपियों ने किन-किन सितारों के घर की रेकी की थी?