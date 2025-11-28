  • Home>
  • Gallery»
  • Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स

Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स

Thyroid Patients Diet: थायराइड एक अंतः स्रावी ग्रंथि है, जो शरीर के लिए जरूरी थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथाइरॉयडिज़्म की समस्या में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए. तो आइए जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में.


By: Shivi Bajpai | Published: November 28, 2025 1:32:59 PM IST

Follow us on
Google News
thyroidism - Photo Gallery
1/7

थायराइड

थायराइड हमारे शरीर में तापमान हृदय की गति, मेटाबॉलिज्म और विकास को नियंत्रित करता है. थायराइड एक अंत स्त्रावी ग्रंथि है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है. कभी-कभी शरीर में थायराइड हार्मोन के असंतुलन के कारण कई समस्याएं हो सकती है.

thyroid - Photo Gallery
2/7

थायराइड हार्मोन

यदि थायराइड हार्मोन का काम स्त्राव होता है तो इसे हाइपोथायरायडिज्म और अधिक स्राव हो तो इसे हाइ पर थाइरॉएडिज्म कहते हैं. थायराइड की समस्याओं का शरीर के विभिन्न कार्यों पर प्रभाव पड़ता है. थायराइड की समस्या में दवाओं के साथ खाद्य पदार्थो का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

thyroidism effect - Photo Gallery
3/7

थायराइड में ये न खाएं

थायराइड हार्मोन के उत्पादन में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हाइपरथाइरॉयडिज़्म के रोगियों को आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए. आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन, सीवीड जैसे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए.

alcohol - Photo Gallery
4/7

शराब का सेवन न करें

कैफीन का सेवन करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी एनर्जी ड्रिंक इत्यादि से बचना चाहिए. यह हाइपरथाइरॉयडिज़्म के लक्षणों को और भी गंभीर बनाते हैं.

ciggarette - Photo Gallery
5/7

हाइपरथाइरॉयडिज्म

इसलिए शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए इससे हाइपरथाइरॉयडिज्म के लक्षण और गंभीर हो सकते हैं.

brocolli - Photo Gallery
6/7

हाइपरथाइरॉयडिज़्म डाइट

गोइट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ थायराइड हार्मोन के उत्पादन को रोक सकते हैं, जो hypothyroidism के मरीज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. क्रूसिफेरस सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली बाजरा शलगम सब्जियां का सेवन करने से बचना चाहिए.

fiber - Photo Gallery
7/7

फाइबर वाली चीजें

हाइपोथायरायडिज्म के मरीजों को ज्यादा फाइबर वाली चीज़े नहीं खानी चाहिए. साबुत अनाज, बींस और कुछ फल इत्यादि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं.

Tags:
diethyperthyroidismthyroid
Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स - Photo Gallery
Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स - Photo Gallery
Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स - Photo Gallery
Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स - Photo Gallery