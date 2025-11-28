Thyroid Patients Diet: थायराइड की समस्या से बचने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 फूड्स

Thyroid Patients Diet: थायराइड एक अंतः स्रावी ग्रंथि है, जो शरीर के लिए जरूरी थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथाइरॉयडिज़्म की समस्या में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए. तो आइए जानते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में.