  • Home>
  • Gallery»
  • IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना

Must Watch Web series: पंजाबी वेब सीरीज ‘खड़पंच’ एक रोमांचक मिस्ट्री-थ्रिलर है, जिसमें गांव की राजनीति, नशे का जाल और सत्ता की चालबाजियाँ गहराई से दिखाई गई हैं। रब्बी तिवाना के निर्देशन में बनी इस सीरीज की कहानी बब्बू नामक युवक की रहस्यमयी मौत और उससे जुड़े रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। यूट्यूब पर मुफ्त उपलब्ध यह सीरीज़ अपने सशक्त अभिनय, यथार्थवादी कहानी और 8.3 IMDb रेटिंग के कारण दर्शकों की पसंद बन चुकी है।

By: Ananya verma Last Updated: August 26, 2025 15:46:36 IST
Follow us on
Google News
IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
1/7

रहस्यमयी पंजाबी थ्रिलर 'खड़पंच'

यदि आप मिस्ट्री और राजनीति से रुबरु होना चाहें, तो 'खड़पंच' आपकी लंबी लिस्ट में होना चाहिए। पंजाबी गांव की कड़वी हकीकत, जहाँ नशा, भ्रष्टाचार और राजनीतिक षड्यंत्र सामान्य बातें हैं, बेबाक अंदाज में पेश की गई है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3/10 है—बेहतरीन दर्शक प्यार की वजह।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
2/7

कहाँ देखें?

खड़पंच' के सात एपिसोड "Troll Punjabi" नामक यूट्यूब चैनल पर इस साल रिलीज हुए। आप इसे सीधे यूट्यूब पर देख सकते हैं, बिना किसी ओटीटी या सब्सक्रिप्शन की झंझट के। कहानी पंच की रहस्यमयी मौत से लेके गांव की राजनीतिक सत्ता तक जुड़ा अंधेरा उजागर करती है, जो एकदम आपको स्क्रीन से बांधे रखेगी।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
3/7

निर्देशन और स्टार कास्ट

रब्बी तिवाना द्वारा निर्देशित यह सीरीज है। मुख्य कलाकारों में हैं अमृत अंबी, सुख पिंडी वाला, बट्टा बदबर, और बाबर खान, जिन्होंने कहानी की गहराई और तनाव को शानदार ढंग से पर्दे पर उतारा है।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
4/7

कहानी की दिलचस्प शुरुआत

कहानी शुरू होती है बब्बू नामक युवक की रहस्यमयी मौत के साथ। यह सिर्फ मर्डर नहीं, बल्कि गांव में बैठे भ्रष्टाचार और राजनीति के गहरे जाल की ओर इशारा करती है। विकी नाम के चरित्र द्वारा तहकीकात आगे बढ़ने पर सच्चाई की परतें धीरे-धीरे खुलती जाती हैं, और दर्शक खुद को हर मोड़ पर गहरे खिंचा हुआ महसूस करता है।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
5/7

IMDb रेटिंग

'खड़पंच' को IMDb पर 8.3 की बेहतरीन रेटिंग मिली है, जबकि हर एपिसोड की रेटिंग भी लगभग 9.9 के आंकड़े तक पहुँची, जो दर्शकों की उत्सुकता और तारीफ का स्पष्ट सबूत है। पंजाबी इंडस्ट्री का यह परफॉर्मर “सबसे अंडरेटेड, लेकिन बेहतरीन काम” माना गया है।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
6/7

क्यों देखें 'खड़पंच'?

यदि आप चाहें, गहरी कहानी, सशक्त अभिनय, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, और रहस्यों का ऐसा जाल जो आपको बांधे रखता है। तो इस सीरीज को मिस न करें। यह सिर्फ थ्रिलर नहीं, पंजाबी समाज की तस्वीर भी आपके सामने लाता है। इक ऐसी कहानी जो आपके सोच और हिस्सों-हिस्सों में असर छोड़ेगी।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

इस प्रस्तुति/सामग्री में दी गई जानकारी केवल मनोरंजन और सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से साझा की गई है। इसमें बताए गए तथ्य, रेटिंग्स और विवरण संबंधित स्रोतों पर आधारित हैं। हम इसकी पूर्ण सटीकता या किसी भी प्रकार के व्यावसायिक लाभ की गारंटी नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि सामग्री को केवल मनोरंजन के रूप में देखें।

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?