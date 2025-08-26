IMDB 8.3 रेटिंग वाली इस पंजाबी थ्रिलर वेब सीरीज ने मचाया यूट्यूब पर तहलका, आप भी नहीं रहे पाएंगे देखे बिना

Must Watch Web series: पंजाबी वेब सीरीज ‘खड़पंच’ एक रोमांचक मिस्ट्री-थ्रिलर है, जिसमें गांव की राजनीति, नशे का जाल और सत्ता की चालबाजियाँ गहराई से दिखाई गई हैं। रब्बी तिवाना के निर्देशन में बनी इस सीरीज की कहानी बब्बू नामक युवक की रहस्यमयी मौत और उससे जुड़े रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। यूट्यूब पर मुफ्त उपलब्ध यह सीरीज़ अपने सशक्त अभिनय, यथार्थवादी कहानी और 8.3 IMDb रेटिंग के कारण दर्शकों की पसंद बन चुकी है।