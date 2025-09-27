इस वीकेंड OTT पर मचेगा बवाल, इन नए शोज का ले सकते हैं खुलकर मजा; दोस्तों के साथ गुजारें कुछ यादगार पल

New Films Or Webseries To Watch This Weekend: सितंबर का आखिरी वीकेंड फिल्में और वेबसीरीज देखने वालों के लिए एंटरटेनमेंट से फुल रहने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शानदार फिल्में, वेब सीरीज और रिएलिटी शोज की इस हफ्ते लाइन लग चुकी हैं। जिन्हें आप इस वीकेंड देख सकते हैं। आपका ये वीकेंड फुल ऑन धमाल के साथ गुजरने वाला है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और वेबसीरीज की लाइन लग चुकी है। इस वीकेंड आप अपने दोस्तों के साथ कुछ शानदार और यादगार लम्हें बिता सकते हैं।