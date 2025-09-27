इस वीकेंड OTT पर मचेगा बवाल, इन नए शोज का ले सकते हैं खुलकर मजा; दोस्तों के साथ गुजारें कुछ यादगार पल - Photo Gallery
इस वीकेंड OTT पर मचेगा बवाल, इन नए शोज का ले सकते हैं खुलकर मजा; दोस्तों के साथ गुजारें कुछ यादगार पल

New Films Or Webseries To Watch This Weekend: सितंबर का आखिरी वीकेंड फिल्में और वेबसीरीज देखने वालों के लिए एंटरटेनमेंट से फुल रहने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शानदार फिल्में, वेब सीरीज और रिएलिटी शोज की इस हफ्ते लाइन लग चुकी हैं। जिन्हें आप इस वीकेंड देख सकते हैं। आपका ये वीकेंड फुल ऑन धमाल के साथ गुजरने वाला है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई शानदार फिल्में और वेबसीरीज की लाइन लग चुकी है। इस वीकेंड आप अपने दोस्तों के साथ कुछ शानदार और यादगार लम्हें बिता सकते हैं।

By: Preeti Rajput | Published: September 27, 2025 11:20:43 AM IST

1/8

'मिलियन डॉलर लिस्टिंग इंडिया सीजन 2'

'मिलियन डॉलर लिस्टिंग इंडिया सीजन 2' को आप सोनी लिव पर देख सकते हैं. यह शो 22 सितंबर को रिलीज हो चुका है। अगर आप ऑफिस में बिजी थे, तो इस वीकेंड आप इसे देख सकते हैं।

2/8

सिक्सर सीजन 2

'सिक्सर सीजन 2' भी 24 सितंबर से स्ट्रीम होना शुरु हो चुकी है। इस सीरीज को आप अमेजन एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं।

3/8

टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल

टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को भी 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। शो के पहले एपीसोड में सलमान खान और आमिर खान नजर आए थे। काजोल और ट्विंकल के इस शो को आप प्राइम वीडियो पर देख सकेंगे।

4/8

धड़क 2

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की रोमांटिक फिल्म 'धड़क 2' अगर आप बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए हैं। तो यह फिल्म अब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

5/8

सन ऑफ सरदार 2

अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' भी नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म का मजा आप अपने पूरे दोस्तों के गैंग के साथ ले सकते हैं।

6/8

ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा

साउथ फिल्में 'ओडुम कुथिरा चादुम कुथिरा' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती हैं। इसे आप हिंदी में आराम से मजे के साथ देख सकते हैं।

7/8

द फ्रेंड

'द फ्रेंड' भी 28 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। यह वीकेंड आपके लिए और भी धमाकदार होने जा रहा है।

8/8

डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न

'डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न' भी आप 28 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर फुल एंटरटेनमेंट के साथ देख सकते हैं। यह शो काफी ज्यादा मजेदार है।

