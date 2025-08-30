  • Home>
  • क्या इस सितंबर है घूमने का प्लान? तो इन हिल स्टेशनों पर जाएं और सारी परेशानियाँ भूल जाएं

क्या इस सितंबर है घूमने का प्लान? तो इन हिल स्टेशनों पर जाएं और सारी परेशानियाँ भूल जाएं

ठाणे से सिर्फ 67 किलोमीटर दूर स्थित ये हिल स्टेशन काफी एडवेंचरस और खूबसूरत हैं। अगर आप इस सितंबर छुट्टियों में किसी नई जगह घूमने का सोच रहे हैं, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहां आपको ट्रैकिंग, झरने और शांति का माहौल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, ऐसी कौन सी जगहें हैं, जहां पर आपको सुकून से जीने के कुछ पल मिलेंगे।

By: Komal Kumari Last Updated: August 30, 2025 20:49:32 IST
1/6

माथेरान (Matheran)

यह एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां शोर-शराबा नहीं होता और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहां आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी चीजों का मजा ले सकते हैं।

2/6

लोनावला (Lonavala)

ठाणे से सिर्फ 67 किलोमीटर दूर एक शानदार हिल स्टेशन है, जिसका नाम है लोनावला। यहां आप ट्रैकिंग और हरे-भरे नेचर का मजा उठा सकते हैं।

3/6

खंडाला (khandala)

लोनावला के पास स्थित यह हिल स्टेशन काफी फेमस है। यहां पर ज्यादातर एडवेंचर और अलग-अलग गेम्स खेले जाते हैं, इसलिए यह बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ आ सकते हैं।

4/6

महाबलेश्वर (Mahabaleshwar)

ठाणे के करीब 67 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है, जिसका नाम महाबलेश्वर है। यहां लोग ट्रैकिंग और वहां के शानदार नजारे देखने के लिए आते हैं।

5/6

अलीबाग (Alibaug)

अलीबाग में एक खूबसूरत समुद्र किनारा है, जो ट्रैकिंग और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। यह ठाणे से केवल 67 किलोमीटर दूर है।

6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

