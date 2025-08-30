क्या इस सितंबर है घूमने का प्लान? तो इन हिल स्टेशनों पर जाएं और सारी परेशानियाँ भूल जाएं

“ठाणे से सिर्फ 67 किलोमीटर दूर स्थित ये हिल स्टेशन काफी एडवेंचरस और खूबसूरत हैं। अगर आप इस सितंबर छुट्टियों में किसी नई जगह घूमने का सोच रहे हैं, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। यहां आपको ट्रैकिंग, झरने और शांति का माहौल मिलेगा। तो चलिए जानते हैं, ऐसी कौन सी जगहें हैं, जहां पर आपको सुकून से जीने के कुछ पल मिलेंगे।