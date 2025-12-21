  • Home>
  • Eco-Friendly Year-End Holidays: भूल जाइए मनाली की भीड़! ये हैं देश-दुनिया की 10 सबसे प्रदूषण मुक्त जगहें, जहां बिना मास्क के मनाएं नए साल का जश्न

Eco-Friendly Year-End Holidays: भूल जाइए मनाली की भीड़! ये हैं देश-दुनिया की 10 सबसे प्रदूषण मुक्त जगहें, जहां बिना मास्क के मनाएं नए साल का जश्न

अगर आप इस साल के अंत में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो रुकिए और एक बार अपनी डेस्टिनेशन की Air Quality ज़रूर चेक कर लीजिए! क्या आप वाकई अपने नए साल का स्वागत उसी भीड़भाड़, शोर-शराबे और शहरों के दम घोंटू स्मॉग (Smog) के बीच करना चाहते हैं?

अक्सर हम छुट्टियों के लिए उन मशहूर जगहों को चुन लेते हैं जहाँ पहुँचकर पता चलता है कि वहाँ भी वही शहरी प्रदूषण और जाम हमारा इंतज़ार कर रहा था. लेकिन क्या होगा अगर इस बार आपका New Year सेलिब्रेशन किसी ज़हरीली धुंध में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शुद्ध ‘ऑक्सीजन चैम्बर्स’ में हो? हमने आपके लिए तैयार की है 10 ऐसी जादुई और प्रदूषण-मुक्त जगहों की लिस्ट, जो आपके नए साल के वेकेशन प्लान को पूरी तरह से बदल देंगी.


By: Shivani Singh | Published: December 21, 2025 6:48:30 PM IST

1/10

सिक्किम (The Organic Paradise)

नए साल की पहली सुबह कंचनजंगा की बर्फीली चोटियों के साथ. भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य जहाँ की हवा में रसायनों की नहीं, बल्कि शुद्ध पहाड़ों की महक है.

2/10

मुन्नार, केरल (The Green Blanket):

चाय के बागानों के बीच बसी शांति. यहाँ की धुंधली सुबहें और 'इको-फ्रेंडली' रिसॉर्ट्स आपके नए साल को सुकून से भर देंगे.

3/10

कूर्ग, कर्नाटक (Nature’s Own Retreat)

कॉफी के बागानों के बीच 'Regenerative Travel' का अनुभव. यहाँ आप सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ते हैं.

4/10

लद्दाख (The Silent Desert)

दुनिया के सबसे साफ नीले आसमान के नीचे नए साल का जश्न. अगर आपको शांति और 'Zero-Pollution' वाली रातें पसंद हैं, तो लद्दाख से बेहतर कुछ नहीं.

5/10

मावलिननॉन्ग, मेघालय (The Cleanest Gem)

एशिया के सबसे साफ़ गाँव में जाकर देखिए कि कैसे इंसान और प्रकृति बिना प्रदूषण के एक साथ रह सकते हैं.

6/10

भूटान (Carbon Negative Happiness)

एक ऐसा देश जो अपनी खुशहाली को प्रकृति से मापता है. नए साल पर यहाँ की ताजी हवा और मठों (Monasteries) की शांति आपके मन को शुद्ध कर देगी.

7/10

ज़र्मेट, स्विट्जरलैंड (The Car-Free Dream)

बिना किसी इंजन के शोर के नए साल का स्वागत करें. यहाँ की बर्फीली सड़कें और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आपको एक अलग ही दुनिया का अहसास कराएंगी.

8/10

कोस्टा रिका (The Jungle Sanctuary)

यहाँ "Pura Vida" (शुद्ध जीवन) का मंत्र चलता है. रेनफॉरेस्ट के बीच रहकर प्रकृति के संरक्षण का हिस्सा बनें.

9/10

आइसलैंड (The Land of Northern Lights)

साफ हवा और 'Zero-Light Pollution'. नए साल की रात को आसमान में नाचती हुई रंगीन रोशनी (Aurora) देखने से बेहतर शुरुआत क्या होगी?

10/10

पलाऊ (The Ocean Guardian)

अगर आप समुद्र प्रेमी हैं, तो यहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी और समुद्री जीव आपको बताएँगे कि प्रदूषण मुक्त पानी कैसा होता है.

