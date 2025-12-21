Eco-Friendly Year-End Holidays: भूल जाइए मनाली की भीड़! ये हैं देश-दुनिया की 10 सबसे प्रदूषण मुक्त जगहें, जहां बिना मास्क के मनाएं नए साल का जश्न

अगर आप इस साल के अंत में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो रुकिए और एक बार अपनी डेस्टिनेशन की Air Quality ज़रूर चेक कर लीजिए! क्या आप वाकई अपने नए साल का स्वागत उसी भीड़भाड़, शोर-शराबे और शहरों के दम घोंटू स्मॉग (Smog) के बीच करना चाहते हैं?

अक्सर हम छुट्टियों के लिए उन मशहूर जगहों को चुन लेते हैं जहाँ पहुँचकर पता चलता है कि वहाँ भी वही शहरी प्रदूषण और जाम हमारा इंतज़ार कर रहा था. लेकिन क्या होगा अगर इस बार आपका New Year सेलिब्रेशन किसी ज़हरीली धुंध में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शुद्ध ‘ऑक्सीजन चैम्बर्स’ में हो? हमने आपके लिए तैयार की है 10 ऐसी जादुई और प्रदूषण-मुक्त जगहों की लिस्ट, जो आपके नए साल के वेकेशन प्लान को पूरी तरह से बदल देंगी.