  • ससुराल में पति राघव संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं परिणीति चोपड़ा, चेहरे पर साफ दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

ससुराल में पति राघव संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं परिणीति चोपड़ा, चेहरे पर साफ दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। इस कपल ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे उनके फैंस काफी खुश नजर आएं। परिणीति ने ना सिर्फ एक प्यारा-सा केक शेयर किया, बल्कि अपनी प्रेग्नेंसी के बाद की कुछ खास झलक भी शेयर की हैं। चाहे वो बारिश में साथ घूमना हो या घर का बना वड़ा पाव खाना – ये दोनों हर छोटी-छोटी खुशी को जी रहे हैं। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: September 4, 2025 10:14:42 IST
1/6

परिणीति और राघव ने एक क्यूट केक के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की खबर सभी लोगों के साथ शेयर की थी। इस केक पर दो छोटे पैर बने थे और लिखा था – "1+1 = 3", ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कपल को फैंस और सेलेब्स से ढेरों बधाई मिलीं।

2/6

प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद परिणीति ने पहली बार एक खूबसूरत व्हाइट ड्रेस में अपनी तस्वीर शेयर की। वो नंगे पैर एक कमरे में खड़ी दिखीं, उनके चेहरे पर खास ग्लो नजर आ रहा था। ये फोटो दिखाता है कि परिणीति इस नए फेज को बहुत शांति और खुशी से जी रही हैं।

3/6

इस फोटो में परिणीति और राघव बारिश के मौसम का मजा लेते नजर आए। दोनों गार्डन में चाय की चुस्कियां लेते हुए बहुत रिलैक्स दिखे।

4/6

परिणीति ने अपने फ्रूट्स के प्यार को भी फैंस के साथ शेयर किया। उन्होंने एक मजेदार तस्वीर पोस्ट की जिसमें वो आम और अमरूद के बीच फैसला नहीं कर पा रही थीं।

5/6

परिणीति ने अपनी गेम नाइट की झलक भी फैंस को दी। एक टेबल पर गेम्स की टाइटल्स सजी थीं, और साथ ही घर के बने वड़ा पाव भी रखे थे। उन्होंने बताया कि गेम्स खेलते हुए टेस्टी स्नैक्स का मजा कुछ और ही होता है।

6/6

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

