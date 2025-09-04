ससुराल में पति राघव संग क्वालिटी टाइम बिता रहीं परिणीति चोपड़ा, चेहरे पर साफ दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा जल्द ही पैरेंट्स बनने वाले हैं। इस कपल ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे उनके फैंस काफी खुश नजर आएं। परिणीति ने ना सिर्फ एक प्यारा-सा केक शेयर किया, बल्कि अपनी प्रेग्नेंसी के बाद की कुछ खास झलक भी शेयर की हैं। चाहे वो बारिश में साथ घूमना हो या घर का बना वड़ा पाव खाना – ये दोनों हर छोटी-छोटी खुशी को जी रहे हैं।