  • ये एक आदत एक्सरसाइज़ को बना देगी असरदार, यहां जानें सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट की राय

ये एक आदत एक्सरसाइज़ को बना देगी असरदार, यहां जानें सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट की राय

Workout Tips: सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर हमें याद दिलाती हैं कि स्टैमिना शॉर्टकट या बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि रोज़ाना छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ से बनता है. छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहें, और प्रगति को स्वाभाविक रूप से होने दें, क्योंकि निरंतरता ही असल में एक्सरसाइज़ को काम करती है.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 12, 2026 7:00:44 PM IST

ये एक आदत एक्सरसाइज़ को बना देगी असरदार, यहां जानें सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट की राय
1/9

स्टैमिना रातों-रात नहीं बनता

रुजुता के अनुसार, स्टैमिना सिर्फ़ अभ्यास से बेहतर होता है. शॉर्टकट से नहीं, हैक्स से नहीं, बस लगातार करते रहने से, भले ही वह छोटा लगे.


2/9

बड़े लक्ष्यों का पीछा करना बंद करें

बहुत से लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे 30 मिनट तक चल या दौड़ नहीं पाते. यह निराशा इसलिए होती है क्योंकि वे शरीर की असल स्थिति को समझे बिना बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा लक्ष्य रखते हैं.


3/9

बहुत छोटे से शुरू करें

अगर आप सिर्फ़ एक मिनट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, तो वहीं से शुरू करें. एक मिनट काफ़ी है. इसे एक हफ़्ते तक रोज़ करें, बिना जज किए या अपनी क्षमता से ज़्यादा ज़ोर लगाए.


4/9

प्रगति स्वाभाविक रूप से होती है

एक मिनट डेढ़ मिनट हो जाता है. फिर तीन. फिर और ज़्यादा. जब आप इस प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, तो स्टैमिना बिना किसी ज़ोर, निराशा या बर्नआउट के बढ़ता है.


5/9

समय दुश्मन नहीं है

भले ही तीस मिनट तक पहुँचने में सालों लग जाएँ, फिर भी यह मायने रखता है. फ़िटनेस, किसी भी सार्थक चीज़ की तरह, धैर्य का इनाम देती है, जल्दबाज़ी का नहीं.


6/9

लंबे समय के बिल्डर की तरह सोचें

जैसे कोई बिज़नेस रातों-रात करोड़ों का नहीं हो जाता, वैसे ही स्टैमिना रोज़ाना की कड़ी मेहनत से बनता है. लगातार दोहराए गए छोटे-छोटे काम बेहतर नतीजे देते हैं.


7/9

अवधि से ज़्यादा रोज़ाना की एक्सरसाइज़ मायने रखती है

हर दिन एक्सरसाइज़ करें, भले ही वह दो मिनट के लिए हो. लगातार एक्सरसाइज़ शरीर और दिमाग को कभी-कभी लंबे वर्कआउट से कहीं बेहतर ट्रेन करती है.


8/9

वह आदत जो सब कुछ बदल देती है

नंबरों का पीछा न करें. निरंतरता का पीछा करें. जब एक्सरसाइज़ रोज़ाना की आदत बन जाती है, तो स्टैमिना चुपचाप बढ़ता है, और एक्सरसाइज़ आखिरकार काम करना शुरू कर देती है.


9/9

अस्वीकरण

इस प्लेटफ़ॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फ़िटनेस या सौंदर्य संबंधी चिंताओं के बारे में हमेशा किसी योग्य स्वास्थ्य पेशेवर, त्वचा विशेषज्ञ या पोषण विशेषज्ञ से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Tags:
exercisehealthhealth tipslifestyleRujuta Diwekar


