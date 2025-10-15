  • Home>
  • इस दीवाली ऑफिस डेस्क को दें ग्रीन टच, ये 8 छोटे पौधे बदल देंगे पूरा मूड!

इस दीवाली ऑफिस डेस्क को दें ग्रीन टच, ये 8 छोटे पौधे बदल देंगे पूरा मूड!

Indoor Plants For Office Desk: दीवाली का मौसम खुशियों और नई शुरुआतों का प्रतीक है, इस बार घर ही नहीं अपने ऑफिस डेस्क को भी एक नया लुक दीजिए. ग्रीनरी न सिर्फ आपके वर्क स्टेशन को सुंदर बनाती है बल्कि मन को शांत और फ्रेश भी रखती है. छोटे पौधे आपकी टेबल पर नज़र आते ही थकान मिटा देते हैं और एनर्जी भर देते हैं.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 15, 2025 6:35:31 AM IST

1/9

मनी प्लांट

मनी प्लांट हर ऑफिस डेस्क की रौनक बढ़ा देता है, यह हवा को शुद्ध करता है और पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है इसे पानी या मिट्टी, दोनों में आसानी से उगाया जा सकता है.

2/9

सक्युलेंट

सक्युलेंट पौधे छोटे, प्यारे और बेहद ट्रेंडी हैं इन्हें ज़्यादा पानी या धूप की ज़रूरत नहीं होती, बस हल्की रोशनी और थोड़ी सी देखभाल इन्हें स्वस्थ रखती है.

3/9

लकी बैम्बू

लकी बैम्बू पौधा दीवाली के लिए एक शानदार ऑप्शन है, इसे आप कांच के गिलास में पानी भरकर रख सकते हैं यह सौभाग्य और सक्सेस का प्रतीक माना जाता है.

4/9

पीस लिली

पीस लिली अपने सफेद फूलों और चमकदार पत्तों से हर डेस्क को अट्रैक्टिव बना देती है, यह पौधा हवा में मौजूद टॉक्सिन्स को भी साफ करता है.

5/9

एलोवेरा

एलोवेरा न सिर्फ त्वचा के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह हवा को भी शुद्ध करता है. ऑफिस डेस्क पर इसका छोटा गमला लगाना बेहतरीन आइडिया है, इसकी मोटी हरी पत्तियां देखने में सुकून देती हैं और वातावरण को ठंडक का एहसास कराती हैं.

6/9

स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट ऑफिस की हवा को शुद्ध करने में बेहद असरदार होता है, इसकी पतली हरी-सफेद धारियों वाली पत्तियां देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगती हैं.

7/9

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट एक बेहद आसान और टिकाऊ पौधा है, इसे ज़्यादा पानी या रोशनी की ज़रूरत नहीं होती इसकी सीधी, लंबी पत्तियां डेस्क को मॉडर्न लुक देती हैं.

8/9

एरिका पाम

अगर आप थोड़ा ट्रॉपिकल माहौल चाहते हैं, तो अरिका पाम शानदार ऑप्शन है, इसकी हरी-भरी पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं और ऑफिस का तापमान बैलेंस रखती हैं

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

desk plant decoration ideasdiwali 2025low maintenance desk plantsnatural office decor ideas
