इस दीवाली ऑफिस डेस्क को दें ग्रीन टच, ये 8 छोटे पौधे बदल देंगे पूरा मूड!

Indoor Plants For Office Desk: दीवाली का मौसम खुशियों और नई शुरुआतों का प्रतीक है, इस बार घर ही नहीं अपने ऑफिस डेस्क को भी एक नया लुक दीजिए. ग्रीनरी न सिर्फ आपके वर्क स्टेशन को सुंदर बनाती है बल्कि मन को शांत और फ्रेश भी रखती है. छोटे पौधे आपकी टेबल पर नज़र आते ही थकान मिटा देते हैं और एनर्जी भर देते हैं.