इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी

Kiwi Recipes: कीवी सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि स्वाद और पोषण में भी शानदार फल है इसका हल्का खट्टा-मीठा फ्लेवर किसी भी डिश का स्वाद बढ़ा देता है. विटामिन C, फाइबर और ऐंटिऑक्सिडेंट से भरपूर कीवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सिर्फ फल की तरह ही खाया जा सकता है, तो तैयार हो जाइए कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए इन 7 आसान और हेल्दी डिशेज़ से आप मिनटों में बना सकते हैं कुछ ऐसा जो स्वाद में भी लाजवाब हो और सेहत में भी फायदेमंद.