  • Home>
  • Gallery»
  • इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी

Kiwi Recipes: कीवी सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि स्वाद और पोषण में भी शानदार फल है इसका हल्का खट्टा-मीठा फ्लेवर किसी भी डिश का स्वाद बढ़ा देता है. विटामिन C, फाइबर और ऐंटिऑक्सिडेंट से भरपूर कीवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. अगर आप सोच रहे हैं कि इसे सिर्फ फल की तरह ही खाया जा सकता है, तो तैयार हो जाइए कुछ मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए इन 7 आसान और हेल्दी डिशेज़ से आप मिनटों में बना सकते हैं कुछ ऐसा जो स्वाद में भी लाजवाब हो और सेहत में भी फायदेमंद.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 15, 2025 8:33:45 AM IST

Follow us on
Google News
इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
1/8

कीवी स्मूदी

कीवी, केला और थोड़ा-सा दही मिलाकर बनाएं स्वादिष्ट स्मूदी यह दिन की शुरुआत के लिए परफेक्ट ड्रिंक है, इसका स्वाद ताज़गी भरा और एनर्जी से भरपूर होता है.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
2/8

कीवी सलाद

कटे हुए कीवी के साथ ककड़ी, टमाटर और थोड़ा नींबू रस मिलाकर बनाएं कलरफुल सलाद, इसमें ब्लैक पेपर और नमक डालें और हल्का ठंडा परोसें.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
3/8

कीवी योगर्ट पार्क

एक ग्लास में दही, कीवी स्लाइस और ओट्स की लेयर बनाएं ऊपर से शहद और चिया सीड्स डाले. यह योगर्ट पार्फे दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट और पौष्टिक.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
4/8

कीवी चीज़केक

बिस्किट बेस पर क्रीमी चीज़ लेयर और ऊपर कीवी टॉपिंग – बस हो गया आपका कूल चीज़केक तैयार इसका खट्टा-मीठा फ्लेवर पारंपरिक डेज़र्ट को नया ट्विस्ट देता है.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
5/8

कीवी मोजिटो

नींबू, पुदीना और कीवी को मसलकर उसमें सोडा और बर्फ डालें कुछ सेकंड में तैयार है ताज़गी भरा कीवी मोजिटो, यह गर्मी के दिनों में ठंडक देने वाला ड्रिंक है, जिसे आप पार्टी या शाम के रिलैक्स टाइम में भी ट्राई कर सकते हैं.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
6/8

कीवी आइसक्रीम

कीवी प्यूरी में दूध, क्रीम और थोड़ा-सा शहद मिलाकर फ्रीज़र में रखें, कुछ घंटों बाद तैयार होगी फ्रेश कीवी आइसक्रीम इसमें कोई केमिकल या कलर नहीं होता, फिर भी इसका स्वाद मार्केट से बेहतर और हेल्दी होता है.

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
7/8

कीवी शेक

दूध, कीवी और थोड़ा-सा चीनी मिलाकर ब्लेंड करें यह गाढ़ा और क्रीमी कीवी शेक बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएगा। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और ऊपर से कीवी स्लाइस लगाकर सजाएं .

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
8/8

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags:
Kiwi RecipesKiwi SaladKiwi SmoothieKiwi Yogurt Parfait
इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery
इस Diwali कीवी के 7 आसान और हेल्दी डिशेज़, बच्चों और बड़ों को दोनों पसंद आएँगी - Photo Gallery