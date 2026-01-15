Harmful Diet: डाइट में गलती से भी न करें ये चीजें शामिल, दिमाग को पहुंचा सकती है सीधा नुक्सान

Health Tips: डॉ. प्रियंका सेहरावत चेतावनी देती हैं कि HFSS वाले खाने जिनमें फैट, नमक और चीनी ज़्यादा होती है, उनसे युवाओं में भी डिमेंशिया, हाई BP, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है.