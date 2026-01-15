  • Home>
Harmful Diet: डाइट में गलती से भी न करें ये चीजें शामिल, दिमाग को पहुंचा सकती है सीधा नुक्सान

Health Tips: डॉ. प्रियंका सेहरावत चेतावनी देती हैं कि HFSS वाले खाने जिनमें फैट, नमक और चीनी ज़्यादा होती है, उनसे युवाओं में भी डिमेंशिया, हाई BP, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है.


By: Heena Khan | Published: January 15, 2026 12:39:09 PM IST

Harmful Diet: डाइट में गलती से भी न करें ये चीजें शामिल, दिमाग को पहुंचा सकती है सीधा नुक्सान - Photo Gallery
1/6

डॉक्टर द्वारा अप्रूव्ड डाइट चेतावनी

डॉ. प्रियंका सहरावत के अनुसार, आपकी रोज़ाना की डाइट डिमेंशिया, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक और दिल की बीमारियों के भविष्य के जोखिम को तय कर सकती है.

2/6

लाइफ़स्टाइल बीमारियाँ कम उम्र में

डॉ. प्रियंका सहरावत बताती हैं कि खराब मॉडर्न खाने की आदतों के कारण अब 20-40 साल की उम्र के लोगों को भी याददाश्त की समस्या, हाई BP और शुगर की समस्या हो रही है.

Harmful Diet: डाइट में गलती से भी न करें ये चीजें शामिल, दिमाग को पहुंचा सकती है सीधा नुक्सान - Photo Gallery
3/6

असली दुश्मन: HFSS डाइट

HFSS फूड्स, जिनमें फैट, नमक और चीनी ज़्यादा होती है, सबसे बड़े गुनहगार हैं. इनका रेगुलर सेवन समय के साथ धीरे-धीरे आपके दिमाग, दिल और खून की नसों को नुकसान पहुंचाता है.

4/6

"ज़्यादा नमक" का असल में क्या मतलब

डॉ. प्रियंका बताती हैं कि रोज़ाना 5 ग्राम से ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और स्ट्रोक और हार्ट अटैक का लॉन्ग-टर्म खतरा बढ़ जाता है.

5/6

चीनी नुकसानदायक होती है

हर दिन 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी खाना ज़्यादा माना जाता है. पैक्ड खाना, मीठे ड्रिंक्स और यहाँ तक कि डाइट सोडा भी ब्लड शुगर लेवल को खतरनाक तरीके से बढ़ा सकते हैं.

6/6

फैट के सेवन की सीमा तय करें

रोजाना 30 ग्राम से ज़्यादा फैट खाने से कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ज़्यादा फैट से मोटापा और लंबे समय तक रहने वाली मेटाबॉलिक बीमारियाँ होती हैं.

