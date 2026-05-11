500 साल पुराना खास नुस्खा! गर्मी और लू से बचाएगी केरल की ये पारंपरिक ड्रिंक; शरीर को अंदर से देगी राहत

Drink For Heatstroke: चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए खासपास का ख्याल रखना बेहद जरूरी है. खासतौर पर गर्मियों में खानपान में ऐसी ड्रिंक्स को शामिल किया जाता है, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद कर सकें. ऐसे में आज हम आपको कमाल की एक ड्रिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद खास ड्रिंक है. यह ड्रिंक केरल की 500 साल पुरानी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जिसे अनानास, आम और हरी मिर्च से बनाया जाता है. यह कोई ऐसी-वैसी ड्रिंक नहीं है, यह प्रोबायोटिक ड्रिंक से शरीर को ठंडक देना का काम करती है. साथ ही लू से बचाने में भी मददगार है. आइए जानते हैं किस तरह काम करती है ये ड्रिंक?