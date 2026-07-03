EV Car Battery Warranty में कौन सी चीजें कवर होती हैं और क्या नहीं? खराब होने पर कैसे और कहां कराएं चेंज

EV Car Battery Warranty: इलेक्ट्रिक कार (EV) खरीदते समय ज्यादातर लोग उसकी रेंज, चार्जिंग टाइम और कीमत पर ही ध्यान देना जरूरी समझते हैं. लेकिन, किसी भी इलेक्ट्रिक कार की जान या सबसे जरूरी पार्ट उसकी बैटरी को माना जाता है. अगर कार की बैटरी ठीक नहीं हो तो आपका कार लेना वैल्यू फॉर मनी नहीं माना जाता है. इसलिए बैटरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.