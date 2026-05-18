टर्म इंश्योरेंस लेते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान, ले पाएंगे किफायती डील

how to choose term insurance plan: आज के समय में इंश्योरेंस रहना बेहद जरूरी है. इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस को किफायती और बेहतर माना जाता है. अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी से मौत हो जाए तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस जीवन रक्षक की तरह काम कर उसके परिवार की जिम्मेदारियों को उठाता है.

कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार सटीक जानकारी नहीं होने के चलते गलत प्लान चुनकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है. इसलिए इस लेख में हम आपको टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे.