टर्म इंश्योरेंस लेते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं होगा कोई नुकसान, ले पाएंगे किफायती डील
how to choose term insurance plan: आज के समय में इंश्योरेंस रहना बेहद जरूरी है. इंश्योरेंस भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए टर्म इंश्योरेंस को किफायती और बेहतर माना जाता है. अगर परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य किसी दुर्घटना या गंभीर बीमारी से मौत हो जाए तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस जीवन रक्षक की तरह काम कर उसके परिवार की जिम्मेदारियों को उठाता है.
कुछ लोग टर्म इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार सटीक जानकारी नहीं होने के चलते गलत प्लान चुनकर उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है. इसलिए इस लेख में हम आपको टर्म इंश्योरेंस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे.
क्या होता है टर्म इंश्योरेंस?
आसान शब्दों में समझें तो टर्म इंश्योरेंस एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस होता है जिसमें एक फिक्सड उम्र तक के लिए आपको कवरेज दिया जाता है. इस कवरेज के दौरान अगर पॉलिसी होल्ड की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पूरा सम एश्योरर्ड अमाउंट दिया जाता है.
टर्म इंश्योरेंस लेते समय कौन सी गलती न करें?
टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. ऐसे में कंपनी को सटीक जानकारी देने के साथ ही उन्हें अपनी बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जरूर बताएं ताकि क्लेम के समय कोई समस्या न हो.
सही उम्र में पॉलिसी लेना क्यों जरूरी?
सही उम्र में पॉलिसी लेना इसलिए जरूरी माना जाता है क्योंकि, कम उम्र में प्रीमियम भी कम रहता है और वहीं, ज्यादा उम्र होने पर प्रीमियम भी महंगा होता जाता है. इसलिए कम उम्र में लेने से आपके लिए फायदा हो सकता है.
सस्ता टर्म प्लान लेने से बचें
कई बार कुछ छोटी कंपनियां टर्म प्लान बेचने के चक्कर में कई बार सस्ता बताकर बेच देती हैं, लेकिन क्लेम के समय पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसलिए आपको सस्ता टर्म प्लान लेने से बचना चाहिए.
क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूरी
अगर आप टर्म प्लान लेने जा रहे हैं तो ऐसे में कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बेहद जरूरी माना जाता है. अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो ठीक नहीं है तो ऐसे में आपको प्लान लेने से बचना चाहिए.
पॉलिसी के नियम जरूर पढ़ें
टर्म प्लान को लेने से पहले आपको कंपनी के साथ-साथ पॉलिसी के नियमों को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए. नियम को पढ़ने के बाद ही आपको पॉलिसी की सभी डिटेल्स के बारे में पता चल पाएगा.