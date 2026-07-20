CNG Kit: बाहर से लगवा रहे हैं CNG किट? आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान, नहीं आएगी कोई समस्या

CNG Kit Installation: पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बड़ी संख्या में लोग अपनी कार में CNG लगवा रहे हैं. वहीं, कुछ लोग तो इलेक्ट्रिक कार पर भी शिफ्ट हो रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं, जो पेट्रोल कार लेने के बाद सीएनजी को आफ्टर मार्केट लगवाते हैं. लेकिन, क्या बाहर से सीएजी लगवाना सुरक्षित होता है और यह कितना सही रहता है.