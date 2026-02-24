Kerala Day: सुंदरता के साथ इन चीजों के लिए भी फेमस है केरल, बिना देखें न करें वापसी

Kerala Day: हर साल 1 नवम्बर को मनाया जाने वाला केरल दिवस राज्य की स्थापना और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है. केरल प्राकृतिक सुंदरता, बैकवाटर्स, समुद्र तटों, पहाड़ियों, मसालों, आयुर्वेद और कला-परंपराओं के लिए विश्वभर में फेमस है. ये दिन राज्य की अनूठी पहचान, इतिहास और पर्यटन आकर्षणों को याद करने का अवसर देता है.