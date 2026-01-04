Types Of Grass: कहीं आपके गार्डन में तो नहीं है ये घास, आ सकते हैं सांप, देखें लिस्ट…!
Types of Grass: घर का आंगन या बगीचा आराम और सुकून के लिए होता है. लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी घास लगा लेते हैं जो सांपों के लिए रहने की सही जगह बन जाती है. सांप ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें छिपने की जगह मिले और खाने के लिए चूहे, कीड़े या छोटे जानवर हों. कुछ किस्म की घास बहुत घनी और ऊंची होती है, जिससे सांप आसानी से उसमें छिप सकते हैं और बिना दिखे इधर-उधर आ जा सकते हैं. यह जरूरी नहीं कि हर घास सांपों को बुलाती हो, लेकिन अगर घास बहुत फैल जाए, समय पर काटी न जाए या बहुत घनी हो, तो वो सांपों के लिए सेफ ठिकाना बन सकती है.
पाम्पस घास (Pampas Grass)
ये घास बहुत ऊंची और घनी होती है. इसके अंदर का हिस्सा ठंडा और छायादार रहता है, जो सांपों को पसंद आता है. इस घास में चूहे भी अक्सर घोंसला बना लेते हैं, जिससे सांपों को भोजन मिल जाता है. अगर यह घास बगीचे में हो और समय पर साफ न की जाए, तो यह सांपों के लिए आरामदायक जगह बन सकती है.
फाउंटेन घास (Fountain Grass)
ये घास गुच्छों में उगती है और नीचे से बहुत घनी होती है. जमीन के पास बने इसके घुमावदार हिस्से सांपों को छिपने की जगह देते हैं. गर्म इलाकों में यह घास खासतौर पर खतरा बढ़ा सकती है अगर इसे काटा न जाए.
क्वैक घास (Quackgrass)
यह एक तेजी से फैलने वाली घास है, जिसे खरपतवार भी माना जाता है. इसके बीज छोटे पक्षियों को आकर्षित करते हैं. जहां पक्षी आते हैं, वहां सांप भी शिकार के लिए आ सकते हैं. इसलिए यह घास बगीचे के लिए अच्छी नहीं मानी जाती.
स्विचग्रास (Switchgrass)
यह घास अक्सर मिट्टी को पकड़ने के लिए लगाई जाती है और काफी ऊंची हो जाती है. जब इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया जाए और पतला न किया जाए, तो यह सांपों को छिपने की जगह दे सकती है. सर्दियों में भी इसे खड़ा छोड़ दिया जाता है, जिससे सांपों को पूरे साल आश्रय मिल सकता है.
जॉनसन घास (Johnson Grass)
यह बहुत तेजी से फैलने वाली घास है और काबू से बाहर हो सकती है. इसकी ऊंचाई और घनापन सांपों के लिए सही माहौल बनाता है. इसमें चूहे भी आ जाते हैं और चूहों के पीछे सांप आना आम बात है.
रीड कैनरी घास (Reed Canary Grass)
यह घास नमी वाली जगहों में अच्छी तरह बढ़ती है और बहुत ऊंची हो जाती है. पानी, छाया और घनी जमीन ये तीनों चीजें सांपों और उनके शिकार के लिए अनुकूल होती हैं. एक बार फैल जाने पर इसे हटाना भी मुश्किल होता है.
मेडन घास (Maiden Grass)
यह सजावटी घास दिखने में सुंदर होती है और अक्सर प्राइवेसी के लिए लगाई जाती है. लेकिन इसकी जड़ के पास का हिस्सा बहुत घना होता है, जहां सांप आसानी से छिप सकते हैं. अगर इसे घर के बहुत पास लगाया जाए, तो खतरा बढ़ सकता है.
बहिया घास (Bahiagrass)
यह गर्म इलाकों में आम है और ज्यादा पानी नहीं मांगती. लेकिन जब यह मोटी और लंबी हो जाती है, तो सांपों के लिए रास्ता और छिपने की जगह बन जाती है. इसे नियमित रूप से काटना बहुत जरूरी है.