Types Of Grass: कहीं आपके गार्डन में तो नहीं है ये घास, आ सकते हैं सांप, देखें लिस्ट…!

Types of Grass: घर का आंगन या बगीचा आराम और सुकून के लिए होता है. लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी घास लगा लेते हैं जो सांपों के लिए रहने की सही जगह बन जाती है. सांप ऐसी जगहों को पसंद करते हैं जहां उन्हें छिपने की जगह मिले और खाने के लिए चूहे, कीड़े या छोटे जानवर हों. कुछ किस्म की घास बहुत घनी और ऊंची होती है, जिससे सांप आसानी से उसमें छिप सकते हैं और बिना दिखे इधर-उधर आ जा सकते हैं. यह जरूरी नहीं कि हर घास सांपों को बुलाती हो, लेकिन अगर घास बहुत फैल जाए, समय पर काटी न जाए या बहुत घनी हो, तो वो सांपों के लिए सेफ ठिकाना बन सकती है.