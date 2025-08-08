इन टीवी स्टार्स ने ऑनस्क्रीन निभाया भाई-बहन का किरदार, लेकिन रियल लाइफ में कर बैठे एक दूसरे से प्यार, नाम सुन हो जाएंगे हैरान
Onscreen Brother And Sister Who Fell In Love With Each Other: टीवी एक्टर और एक्ट्रेसेस कई तरह के किरदार निभाने होते हैं, जैसे भाई-बहन, मां-बेटे और जीजा-साली, लेकिन सेट पर साथ शूटिंग करते करते कई बार ऐसा होता है कि एक्टर और एक्ट्रेसेस प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं, उन टीवी सेलेब्स के बारे में, जिन्होंने ऑनस्क्रीन भाई-बहन का किरदार निभाया है, लेकिन रियल लाइफ में एक-दूसरे से प्यार कर बैठे हैं।
टीवी के कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे है, जिन्हें किरदार निभाते-निभाते प्यार हो जाता हैं, ऐसे ही कुछ टीवी सेलेब्स हैं, जिन्होंने सीरियल के लिए भाई-बहन का किरदार निभाया, लेकिन साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार कर बैठे। ते चलिए जानते हैं कौन है वो मशहूर टीवी सेलेब्स, जो कर बैठे अपने ही ऑनस्क्रीन भाई-बहन से प्यार?
कांची सिंह और रोहन मेहरा (Kanchi Singh and Rohan Mehra)
कांची सिंह और रोहन मेहरा ने टीवी के सबसे फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में साथ काम किया हैं, दोनों इस पॉपुलर टीवी शो में भाई-बहन के किरदार में नजर आए थे। सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में रोहन मेहरा ने नक्श का किरदार और कांची सिंह गायू का किरदार निभाया था। इस फेमस सीरियल के सेट पर साथ काम करते करते कांची और रोहन को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी तमाशा हुआ था।
रिंकू धवन और किरण करमारकर (Rinku Dhawan and Kiran Karmarkar)
एकता कपूर के सबसे पसंदीदा और फेमस सीरियल ' कहानी घर घर की' (Kahaani Ghar Ghar Kii) रिंकू धवन और किरण करमारकर की मुलाकात हुई थी। इस पॉपुलर टीवी शो में दोनों ने भाई-बहन का किरदार निभाया था, लेकिन सीरियल 'कहानी घर घर की 'के सेट पर दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए थे। इसके बाद रिंकू धवन और किरण करमारकर ने शादी भी की थी। इस कपल की शादी ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी।
अमन वर्मा और वंदना लालवानी (Aman Verma and Vandana Lalwani)
टीवी के मशहूर एक्टर अमन वर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है। पॉपुलर टीवी शो “शपथ” (Shapath) में एक्ट ने अमन वर्मा ने वंदना लालवानी के भाई का किरदार निभाया था, जिसके बाद दोनों को सेट पर प्यार हो गया था। इसके बाद 2017 में अमन वर्मा और वंदना लालवानी ने शादी कर ली थी, जिसके बाद कपल की खूब चर्चा हुई थी और खूब बदनामी भी हुई थी।
शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ (Shoaib Ibrahim and Dipika Kakar)
टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ ने फेमस टीवी सीरियल 'ससुराल सिमर का' (Sasural Simar Ka) में साथ काम किया था। वहीं दोनों ने 'कोई लौट के आया' में एक दूसरे के भाई-बहन का किरदार निभाया था, इस टीवी शो के सेट पर दोनों एक दूसरे के प्यार में पढ़ गए थे।
अभिषेक वर्मा और अदिति भाटिया (Abhishek Verma and Aditi Bhatia)
अभिषेक वर्मा और अदिति भाटिया ने टीवी के फेमस शो 'ये है मोहब्बतें' (Yeh Hai Mohabbatein) सीरियल में काम किया था। सीरियल में अदिति ने रूही की भूमिकाऔर अभिषेक ने आदित्य भल्ला की भूमिका निभाई थी और एक दूसरे के भाई-बहन बने थे। टीवी सीरियल के सेट पर साथ काम करते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे। खबरें आई थीं कि अभिषेक वर्मा और अदिति भाटिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।