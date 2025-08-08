इन टीवी स्टार्स ने ऑनस्क्रीन निभाया भाई-बहन का किरदार, लेकिन रियल लाइफ में कर बैठे एक दूसरे से प्यार, नाम सुन हो जाएंगे हैरान

कांची सिंह और रोहन मेहरा (Kanchi Singh and Rohan Mehra)

कांची सिंह और रोहन मेहरा ने टीवी के सबसे फेमस सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में साथ काम किया हैं, दोनों इस पॉपुलर टीवी शो में भाई-बहन के किरदार में नजर आए थे। सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में रोहन मेहरा ने नक्श का किरदार और कांची सिंह गायू का किरदार निभाया था। इस फेमस सीरियल के सेट पर साथ काम करते करते कांची और रोहन को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी तमाशा हुआ था।