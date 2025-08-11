Preity Zinta ही नहीं, इन पॉपुलर एक्ट्रेसेस के बाथरूम का प्राइवेट MMS वीडियो हुआ था लीक, “बाहुबली” की हीरोइन का नाम भी है शामिल
These Popular Actresses Bathroom Private MMS Leaked: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनके Mms और प्राइवेट वीडियो लीक हुए थे और बड़ा तहलका मचगया था। इस लिस्ट में बॉलिवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रीति जिंटा (Preity Zinta) का नाम शामिल हैं, जिनक बाथरूम वीडियो वायरल हुआ था, जो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (Controversy) और स्कैंडल (Scandal) में बदल गया था। इसके अलावा भी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिनके प्राइवेट वीडियो लीक हुए थे।
इन एक्ट्रेसेस का बाथरूम प्राइवेट वीडियो हुआ था (These Actresses' Bathroom Private Videos Were Leaked)
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, जिनके Mms और प्राइवेट वीडियो इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बड़ा तमाशा बना था और एक्ट्रेसेस का लीक वीडियो बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी (Controversy) और स्कैंडल (Scandal) में बदल गया। तो चलिए जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेसेस, जिनके बाथरूम वीडियो हुए थे सोशल मीडिया पर वायरल
बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई एक्ट्रेसेस के हुए बाथरूम वीडियो लीक (Bollywood To South Actresses Got Bathroom Videos Leaked)
आज कल के डिजिटल दौर में किसी का भी Mms और प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता हैं, आम महिलाएं ही नहीं बल्कि इसका शिकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस हो चुकी हैं। बाथरूम वीडियो लीक लिस्ट में बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई एक्ट्रेसेस का नाम है, जिनका नाम सुन आप दंग रह जायेगें। इसके अलावा टीवी एक्ट्रेसेस का भी प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तबाही मचा चुका है। तो चलिए जानते हैं उन एक्ट्रेस के बारे में, जिनके बाथरूम Mms वीडियों हुए थे लीक
प्रीति जिंटा का बाथरूम वीडियो हुआ था लीक (Preity Zinta Bathroom Video Was Leaked)
कथित तोर पर साल 2005 में प्रीति जिंटा एक एमएमएस लीक हुआ था, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया था हंगामा मच गया था। एक्ट्रेस का ये प्राइवेट वीडियो देख हर कोई हैरान हो गया था। एमएमएस लीक वीडियो में प्रीति जिंटा बाथरूम में नहाती नजर आ रही थी। एक्ट्रेस के इस प्राइवेट वीडियो को लेकर कहा गया था कि प्रीति जिंटा होटल के बाथरूम में नहा रही थीं और वहां के होटल स्टाफ में से किसी ने एक्ट्रेस का यह वीडियो बनाया है।
कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन की न्यूड तस्वीरें हुई थी लीक (Kamal Haasan Daughter Akshara Haasan Nude Pictures Was Leaked)
साल 2018 में कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन की कुछ न्यूड तस्वीरें लीक इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी हलचल मच गई थी। अक्षरा हासन की प्राइवेट फोटो लीक की खबर इंटरनेट पर खूब फैली थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस और साइबर सेल शिकायत भी की थी।
राधिका आप्टे की न्यूड सेल्फी हुई थी वायरल (Radhika Apte Nude Selfie Was Leaked)
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस राधिका आप्टे की भी न्यूड फोटो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी हैं। हांलाकि ये साफ नहीं था कि येन्यूड फोटो राधिका की थी , कई लोगों का कहना था कि राधिका आप्टे की ये न्यूड फोटो एडिट की गई है।
टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह का न्यूड वीडियो हुआ लीक (TV Actress Mona Singh Was Nude Video Leaked)
पुपॉलर टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह का भी एक न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन मोना सिंह के इस न्यूड वीडियो को देखकर कई लोगों का कहना था की वीडियो में एक्ट्रेस नहीं है। मोना सिंह का न्यूड वीडियो फेक है।
साउथ एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी का एमएमएस हुआ था लीक (South Actress Anushka Shetty Mms Was Leaked)
साउथ की सुपरहिट फिल्म “बाहुबली” की एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के भी एमएमएस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इस वायरल एमएमएस वीडियो में अनुष्का शेट्टी नहाती हुई दिखाई दी थी। लेकिन इस बात की भी पुष्टी नहीं हुई थी की ये एमएमएस वीडियो अनुष्का शेट्टी की है या नहीं।