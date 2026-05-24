स्विट्ज़रलैंड जितनी खूबसूरत हैं भारत की ये जगहें, आंखों में बस जाएगी प्राकृतिक सुंदरता

भंडारदरा

हर 'मिनी स्विट्जरलैंड' के लिए बर्फ़ ज़रूरी नहीं. मानसून के दौरान, भंडारा हरे-भरे पहाड़ों, झरनों, धुंध से ढकी सड़कों और शांत झीलों के मनमोहक नज़ारों में बदल जाता है। मौसम सुहावना और ताजगी भरा हो जाता है, और पूरा इलाका लगभग यूरोपीय जैसा लगता है। झील के किनारे कैंपिंग करना, बादलों को पहाड़ियों पर तैरते देखना और बारिश की आवाज़ का आनंद लेना एक अद्भुत शांतिदायक अनुभव प्रदान करता है। मुंबई और पुणे से आने वाले यात्रियों के लिए, यह घर के पास ही स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव पाने का सबसे आसान तरीका है।