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स्विट्ज़रलैंड जितनी खूबसूरत हैं भारत की ये जगहें, आंखों में बस जाएगी प्राकृतिक सुंदरता

कई भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड की बर्फ से ढकी खूबसूरत पर्वत चोटियों, हरी-भरी घाटियों, मनमोहक गांवों, लकड़ी के कॉटेज, झीलों और शांत परिदृश्यों को देखने का सपना देखते हैं, जो किसी पोस्टकार्ड से निकले चित्र की तरह लगते हैं. स्विट्ज़रलैंड लंबे समय से सबसे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में से एक रहा है. लेकिन वहां जा पाना सबके बजट के अनुकूल नहीं है. भारत में भी ऐसी कई जगहें हैं जो स्विट्ज़रलैंड जितनी ही खूबसूरत हैं.


By: Shivangi Shukla | Published: May 24, 2026 7:38:58 PM IST

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खज्जियार - Photo Gallery
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खज्जियार

खज्जियार को भारत के 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पहुँचते ही यह बात समझ में आ जाती है. सबसे पहले आपका ध्यान हरे-भरे घास के मैदानों के विशाल विस्तार पर जाता है, जो दूर-दूर तक फैले हुए प्रतीत होते हैं, और चारों ओर घने देवदार के जंगल हैं, जिनके पीछे राजसी पहाड़ दिखाई देते हैं. यहाँ की शांति यात्रियों को स्विट्जरलैंड के शांत ग्रामीण इलाकों की याद दिलाती है.

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कौसानी

यदि स्विट्जरलैंड अपने पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौसानी भी उसे कड़ी टक्कर देता है. यह शांत पहाड़ी शहर हिमालय की चोटियों के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है, जो दूर-दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ सूर्योदय देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है.

औली - Photo Gallery
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औली

स्विट्ज़रलैंड में स्कीइंग का सपना देखने वालों के लिए, औली एक बहुत ही समान अनुभव प्रदान करता है. अपनी बर्फीली ढलानों और अद्भुत पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, औली सर्दियों के दौरान किसी अल्पाइन हॉलिडे विज्ञापन जैसा दिखता है. यहाँ की केबल कार की सवारी सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है, जो जंगलों और घाटियों के ऊपर तैरती हुई चारों ओर के अविस्मरणीय दृश्यों को प्रस्तुत करती है.

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गुलमर्ग

अगर भारत में कोई ऐसी जगह है जो सचमुच यूरोपीय माहौल का एहसास कराती है, तो वह गुलमर्ग है. यहाँ की सफेद ढलानें, लकड़ी के कॉटेज, चीड़ के पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ और मशहूर गोंडोला राइड्स मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की शहरों से काफी मिलता-जुलता है.

मुनस्यारी - Photo Gallery
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मुनस्यारी

मुनस्यारी भारत के छिपे हुए रत्नों में से एक है. भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों के विपरीत, यह छोटा हिमालयी शहर बिल्कुल शांत और निर्मल प्रतीत होता है. छोटे-छोटे गांवों के ऊपर उठती बर्फ से ढकी चोटियाँ ऐसे दृश्य प्रस्तुत करती हैं जो सुदूर स्विस घाटियों की याद दिलाते हैं.

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भंडारदरा

हर 'मिनी स्विट्जरलैंड' के लिए बर्फ़ ज़रूरी नहीं. मानसून के दौरान, भंडारा हरे-भरे पहाड़ों, झरनों, धुंध से ढकी सड़कों और शांत झीलों के मनमोहक नज़ारों में बदल जाता है। मौसम सुहावना और ताजगी भरा हो जाता है, और पूरा इलाका लगभग यूरोपीय जैसा लगता है। झील के किनारे कैंपिंग करना, बादलों को पहाड़ियों पर तैरते देखना और बारिश की आवाज़ का आनंद लेना एक अद्भुत शांतिदायक अनुभव प्रदान करता है। मुंबई और पुणे से आने वाले यात्रियों के लिए, यह घर के पास ही स्विट्जरलैंड जैसा अनुभव पाने का सबसे आसान तरीका है।

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