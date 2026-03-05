  • Home>
  • Gallery»
  • क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन

क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन

AI Jobs Impact: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से काम करने के तरीके बदल रहा है. कई प्रोफेशन ऑटोमेशन और स्मार्ट टूल्स के चलते प्रभावित हो रहे हैं. आने वाले सालों में कुछ नौकरियां खतरे में हो सकती हैं और नए स्किल की मांग बढ़ सकती है.


By: sanskritij jaipuria | Published: March 5, 2026 5:29:44 PM IST

Follow us on
Google News
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
1/7

कॉल सेंटर और कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव

AI चैटबॉट और वॉइस असिस्टेंट अब बैंकिंग, ई-कॉमर्स और टेलीकॉम में ग्राहकों की ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.अनुमान है कि 2026 तक 75% ग्राहक इंटरैक्शन AI द्वारा संभाला जा सकता है.

You Might Be Interested In
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
2/7

बेसिक कंटेंट राइटर

SEO आर्टिकल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और न्यूज अपडेट जैसे कंटेंट अब AI कुछ सेकंड में तैयार कर सकता है. टेम्पलेट-बेस्ड राइटिंग नौकरियों में तेजी से बदलाव आ रहा है.

क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
3/7

टेलीमार्केटिंग और सेल्स कॉलिंग

AI ऑटो-डायलर और स्मार्ट वॉइस बॉट्स हजारों ग्राहकों से एक साथ संपर्क कर सकते हैं. ट्रेडिशनल सेल्स कॉलिंग की जरूरत घट रही है.

You Might Be Interested In
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
4/7

अकाउंटिंग और बुककीपिंग (बेसिक लेवल)

इनवॉइस, टैक्स कैलकुलेशन और पेरोल प्रोसेसिंग AI सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः हो रहे हैं. एंट्री-लेवल अकाउंटिंग रोल खतरे में हैं.

क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
5/7

ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर

AI ट्रांसलेशन टूल्स कई भाषाओं में तुरंत अनुवाद कर सकते हैं. Microsoft की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रोफेशन हाई-रिस्क कैटेगरी में है.

क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
6/7

एडमिन और ऑफिस असिस्टेंट

मीटिंग शेड्यूलिंग, ईमेल मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंट ऑर्गनाइजेशन AI असिस्टेंट आसानी से कर रहे हैं. क्लेरिकल नौकरियों पर असर दिख रहा है.

You Might Be Interested In
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
7/7

जूनियर ग्राफिक डिजाइनर

AI डिजाइन टूल्स पोस्टर, लोगो और सोशल मीडिया क्रिएटिव कुछ क्लिक में बना रहे हैं. टेम्पलेट-बेस्ड डिजाइनिंग रोल सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं.

Tags:
AI Jobs Impact
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery
क्या सच में इन लोगों की नौकरी पर है AI का खतरा, चेक करें अपना प्रोफेशन - Photo Gallery