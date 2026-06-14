दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर हैं ये हिल स्टेशंस, गर्मी में मिलेगा ठंडक का एहसास, देखें Photos

गर्मियों में ज्यादातर लोग ठंडक की तलाश में हिल स्टेशन का रुख करते हैं. यहां कुछ ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताया गया है जो दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर हैं. इन हिल स्टेशंस में जाकर आप गर्मियों से राहत पा सकते हैं और पहाड़ की वादियों में सुकून की तलाश कर सकते हैं. आइये जानते हैं, वो कौन-सी जगहें हैं: