दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर हैं ये हिल स्टेशंस, गर्मी में मिलेगा ठंडक का एहसास, देखें Photos
गर्मियों में ज्यादातर लोग ठंडक की तलाश में हिल स्टेशन का रुख करते हैं. यहां कुछ ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताया गया है जो दिल्ली से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर हैं. इन हिल स्टेशंस में जाकर आप गर्मियों से राहत पा सकते हैं और पहाड़ की वादियों में सुकून की तलाश कर सकते हैं. आइये जानते हैं, वो कौन-सी जगहें हैं:
ऋषिकेश
गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश दिल्ली से आने वाले लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. यह योग, ध्यान और आध्यात्मिकता के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. रोमांच के शौकीन लोग यहां रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और ट्रेकिंग का आनंद ले सकते हैं.
नैनीताल
नैनीताल हरे-भरे पहाड़ों से घिरी अपनी मनमोहक झील के लिए प्रसिद्ध है. नैनी झील में नौका विहार यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है. इस शहर का मौसम सुहावना रहता है और यहाँ का प्राचीन परिवेश मनमोहक है.
कसौली
कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा और शांत पहाड़ी शहर है, जो शांत वातावरण पसंद करने वाले यात्रियों के लिए आदर्श है. यह औपनिवेशिक काल की इमारतों, चीड़ के जंगलों और मनोरम पगडंडियों के लिए जाना जाता है.
लैंसडाउन
घने जंगलों से घिरा यह शहर अपने स्वच्छ वातावरण और शांत सड़कों के लिए जाना जाता है. भुल्ला झील सैर और नौका विहार के लिए यह एक लोकप्रिय स्थान है. गढ़वाल राइफल्स युद्ध स्मारक इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है. भीड़-भाड़ से दूर एक शांत सप्ताहांत बिताने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है.
भीमताल
भीमताल, नैनीताल का एक शांत विकल्प है और एक विशाल, सुरम्य झील के चारों ओर बसा हुआ है. यह झील में बसा एक छोटा सा द्वीप है जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा देता है.
मसूरी
पहाड़ों की रानी कहलाने वाला मसूरी आज भी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है. यहाँ से दून घाटी और आसपास के पहाड़ों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। केम्प्टी जलप्रपात, मॉल रोड और गन हिल यहाँ के लोकप्रिय आकर्षण हैं.