इन फूड्स को डाइट में शामिल करें, सर्दी में खुद को गर्म और स्वस्थ रखें
अगर आप ठंड के मौसम में कम कपड़ों के बावजूद अंदर-से गर्म और एक्टिव रहना चाहते हैं, तो नीचे दी गई 7 सब्जियों को अपनी रोजमर्रा की डाइट में शामिल करें. इन्हें अपनाकर आप सर्द दिनों में भी फ्रेश, एनर्जीफुल और स्वस्थ महसूस कर सकते हैं.
अदरक
अदरक सर्दियों में शरीर को तुरंत गर्म महसूस कराने वाला एक बेहतरीन तत्व है. जिससे शरीर अंदर से गर्म रहता है. अदरक में मौजूद जिन्जरॉल और अन्य एंटी-इन्फ्लेमेटरी समग्रताएँ पाचन को बेहतर बनाती हैं और खून की नलियों में रक्त-संचरण बढ़ाती हैं.
हल्दी
हल्दी में कर्कुमिन नामक सक्रिय यौगिक मौजूद है, जो न केवल एंटी-इन्फ्लेमेटरी है बल्कि शरीर में गर्माहट बनाए रखने में भी मदद करता है.
दालचीनी
दालचीनी के फ्लेवर और अरूमा में छिपा है ठंड को भगाने का राज़. यह रक्त-संचरण बढ़ाती है और शरीर को अंदर से गर्म महसूस कराने में असरदार है.
लहसुन
लहसुन के एिलीसीन नामक यौगिक में गर्माहट बढ़ाने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की क्षमता होती है. सर्द सुबह या रात्रि में लहसुन वाले सूप, स्टिर-फ्राय या रूख खाने से अंदर-से गर्माहट बनी रहती है और बलगम, जुकाम जैसी समस्याएँ कम होती हैं.
मिर्च
मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन यौगिक रक्त-संचरण को बढ़ावा देता है और शरीर में अंदर-से गर्मी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से महसूस होती है.
ओट्स
ओट्स एक संपूर्ण पोषण स्रोत है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं. सर्दियों में यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देती है और अंदर-से गर्म महसूस कराती है
ड्राई फ्रूट्स और बीज
बादाम, अखरोट, चिया बीज, फ़्लैक्स सीड्स जैसी ड्राई फ्रूट्स और बीज स्वस्थ वसा, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं. ये शरीर के अंदर अच्छी तरह काम करते हैं जकड़न कम करते हैं, त्वचा को पोषण देते हैं और शरीर को इंसुलेट रखते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.