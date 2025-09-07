  • Home>
  • Gallery»
  • उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट

उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हम जो भी खाते-पीते हैं, उसका  सीधा असर  हमारी स्किन पर होता है। कुछ खाने की चीजे ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे स्किन का मॉस्चर गायब कर देते हैं और समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां ला देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और जवां बनी रहे, तो आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की ज़रूरत है। 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: September 7, 2025 17:16:25 IST
Follow us on
Google News
high sugar foods - Photo Gallery
1/7

ज्यादा चीनी वाली चीजे

ज्यादा चीनी वाली चीजे खाने से हमारी स्किन ढीली पड़ने लगती हैं और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी दिखाई देने लगती हैं , लेकिन अगर आप उन लोगो में से हैं जिन्हे मिठाई पसंद है तो कोशिश करें नेचुरल स्वीटनर या फल खाएं।

Deep Fried Foods - Photo Gallery
2/7

डीप फ्राइड फूड्स

तेल में तले हुए खाने वाली चीजे स्किन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, इनका सेवन करने से शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, जो एजिंग को तेज कर देते हैं। फ्रेंच फ्राइज, समोसे या पकोड़े खाने से स्किन रूखी और बेजान दिख सकती है।

processed foods - Photo Gallery
3/7

प्रोसेस्ड चीजे

पैक्ड फूड्स और प्रोसेस्ड चीजों में प्रिजरवेटिव्स और केमिकल्स भरे होते है, ये धीरे-धीरे शरीर और स्किन दोनों को कमजोर कर देते हैं ऐसे फूड्स स्किन की ग्लोइंग और टाइटनेस छीन लेते हैं।

Cold drinks and soda - Photo Gallery
4/7

कोल्ड ड्रिंक और सोडा

कोल्ड ड्रिंक और सोडा मोटापा बढ़ाते हैं और स्किन को भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं, इनमें मौजूद शुगर और केमिकल्स से स्किन पर फाइन लाइन्स जल्दी आने लगती हैं।

Excessive consumption of red meat - Photo Gallery
5/7

रेड मीट का ज्यादा सेवन

रेड मीट में फैट और ऑयल मौजूद होता हैं वो स्किन को उम्र से पहले बूढ़ा कर सकता है, ये शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिससे स्किन पर झुर्रियां और पिंपल्स ज्यादा दिखते हैं।

Bakery Products - Photo Gallery
6/7

बेकरी प्रोडक्ट्स

बेकरी प्रोडक्ट्स सभी को काफी पसंद होते है,लेकिन क्या आपको ये पता हैं की केक, पेस्ट्री और बिस्कुट जैसे बेकरी आइटम्स में मैदा और ट्रांस फैट भरपूर होता है। ये हमारी स्किन से मॉस्चर छीन लेती हैं।

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?