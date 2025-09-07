उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे अगर बंद नहीं करेंगे इन चीजों को खाना, देखें लिस्ट

आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हम जो भी खाते-पीते हैं, उसका सीधा असर हमारी स्किन पर होता है। कुछ खाने की चीजे ऐसी होती हैं, जो धीरे-धीरे स्किन का मॉस्चर गायब कर देते हैं और समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां ला देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और जवां बनी रहे, तो आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की ज़रूरत है।