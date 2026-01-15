विदेश में रहना हुआ आसान, इन देशों में बसने पर वहां की सरकार देगी आपको पैसे! यहां देखें लिस्ट

Countries Pay To Live: दुनिया में कई देश नई आबादी आकर्षित करने के लिए लोगों को पैसे देकर बसने का मौका देते हैं. स्पेन और इटली के ग्रामीण शहर परिवारों को रीलोकेशन कैश देते हैं. फ्रांस और स्विट्जरलैंड छोटे गांवों में बसने वालों को ग्रांट देते हैं. आयरलैंड घर खरीद–रीनोवेट पर सहायता देता है, जबकि चिली उद्यमियों को बिजनेस फंडिंग ऑफर करता है. आइए और गहराई से जानते हैं.