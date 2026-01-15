विदेश में रहना हुआ आसान, इन देशों में बसने पर वहां की सरकार देगी आपको पैसे! यहां देखें लिस्ट
Countries Pay To Live: दुनिया में कई देश नई आबादी आकर्षित करने के लिए लोगों को पैसे देकर बसने का मौका देते हैं. स्पेन और इटली के ग्रामीण शहर परिवारों को रीलोकेशन कैश देते हैं. फ्रांस और स्विट्जरलैंड छोटे गांवों में बसने वालों को ग्रांट देते हैं. आयरलैंड घर खरीद–रीनोवेट पर सहायता देता है, जबकि चिली उद्यमियों को बिजनेस फंडिंग ऑफर करता है. आइए और गहराई से जानते हैं.
स्पेन
स्पेन के ग्रामीण शहर, जिनमें पोंगा भी शामिल है, उन लोगों को सीधे रीलोकेशन कैश देते हैं, जो कम आबादी वाली नगर पालिकाओं में जाकर रहते हैं. यह कैश प्रति परिवार सदस्य €3,000 तक और बच्चों के लिए भी इतना ही होता है.
इटली
इटली के कई शहर, जिनमें कैंडेला और सिसिली शामिल हैं, निवासियों को पैसे देते हैं. उदाहरण के लिए, कैंडेला में लंबे समय तक बसने वालों को कैश इंसेंटिव (जैसे, प्रति व्यक्ति €800 और परिवारों के लिए €2,000 तक) मिलते हैं.
फ्रांस
टारगेटेड टाउन स्कीम के तहत, फ्रांस के कुछ छोटे यूरोपीय गांवों ने परिवारों को छोटे गांवों में बसने के लिए मामूली रीलोकेशन पेमेंट की पेशकश की है.
स्विट्जरलैंड
स्विस शहर एल्बिनेन ने रीलोकेशन ग्रांट की पेशकश की है, जैसे प्रति वयस्क CHF 25,000 + बच्चों के लिए अतिरिक्त, उन लोगों के लिए जो घर खरीदना चाहते हैं और लंबे समय तक रहना चाहते हैं.
आयरलैंड
आयरलैंड कुछ आइलैंड कम्युनिटी में घर खरीदने और रेनोवेट करने के लिए €84,000 तक देता है — हालांकि आपको वहां रहना और उसे ठीक करवाना होगा.
चिली
चिली में, स्टार्ट-अप चिली जैसी स्कीम उन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग (CLP 10M–75M या लगभग USD 14,000– USD 68,000) देती हैं जो वहां जाकर अपना बिजनेस बढ़ाते हैं.