ये खाने की चीजे बना सकती हैं आपकी सांसों को बदबूदार और कर सकती हैं आपकी पर्सनालिटी को फीका
क्या आपने कभी दोस्तों से बातें करते हुए महसूस किया है कि वे थोड़ा पीछे हट गए? हो सकता है वजह आपकी सांस हो, और ये उतना अजीब भी नहीं जितना लगता है। हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो हमारी सांसों की बदबू का कारण बनती हैं। कुछ खाने की चीजे हमारे मुँह में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा सकती हैं- जैसे मसालेदार खाना, मूली, लहसन, प्याज।
लहसुन (Garlic)
लहसुन का टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इससे आपकी सांसों में बदबू आने लगती है। इसमें मौजूद (Sulfur Compounds) खाने के बाद लंबे समय तक मुंह में रहते हैं और सांस को बदबूदार बनाते हैं। लहसुन को खाने के बाद आपको अपने मुंह की अच्छे से सफाई करनी चाहिए।
प्याज (onion)
कच्चा प्याज सल्फर से भरपूर होता है, जो खाने के बाद मुंह और सांस से बदबू छोड़ता है। इसकी बदबू दांत और जीभ पर चिपक जाती है जिससे लंबे समय तक बदबू आती है। प्याज खाने के बाद धनिया या पुदीने की पत्तियाँ चबाने से इस बदबू को कम किया जा सकता है।
कॉफी (coffee)
कॉफी में कैफीन होता है जो लार के प्रोडक्शन को रोकता हैं जिससे मुँह सुख जाता हैं और इसके कारण मुंह से बदबू आने लगती हैं। कॉफी पीने के बाद पानी जरूर पीना चाहिए।
शराब (Liquor)
जिस तरह से कॉफी पीने से मुंह में लार की कमी हो जाती है, ठीक उसी तरह से शराब पीने से मुंह सूखने लगता है, जो मुंह की बदबू का कारण बनता है। लार की कमी से बैक्टीरिया बढ़ाते है।
पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स (dairy products)
दूध, पनीर और दही में प्रोटीन होता है जो आपके मुंह के बैक्टीरिया के लिए भोजन बनता है। डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन से मुंह में बैक्टीरिया बढ़ जाते है, जिससे सांस में बदबू आ सकती है। डेयरी उत्पादों के सेवन के बाद मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए।
मसालेदार खाना (Spice food)
तेज मसाले जैसे मिर्च, गरम मसाले, जीरा और बाकि बाकि मसाले स्वाद तो बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मसाले ऐसी होते है जो जो खून में घुलकर सांस के जरिए बाहर आते हैं। ऐसे खाने के बाद ताजगी बनाए रखने के लिए माउथ फ्रेशनर जरूरी है।। इसलिए मसालेदार भोजन करने के बाद इलायची या सौंफ चबाना एक पुराना और प्रभावी तरीका है।
