ये खाने की चीजे बना सकती हैं आपकी सांसों को बदबूदार और कर सकती हैं आपकी पर्सनालिटी को फीका

क्या आपने कभी दोस्तों से बातें करते हुए महसूस किया है कि वे थोड़ा पीछे हट गए? हो सकता है वजह आपकी सांस हो, और ये उतना अजीब भी नहीं जितना लगता है। हमारे खाने में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो हमारी सांसों की बदबू का कारण बनती हैं। कुछ खाने की चीजे हमारे मुँह में बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ा सकती हैं- जैसे मसालेदार खाना, मूली, लहसन, प्याज।