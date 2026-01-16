ये 7 क्लासिक भारतीय डिश कॉम्बिनेशन हर खाने वाले को पहली बाइट में खुश कर देंगे!
Classic Food Combinations: भारतीय भोजन अपने विविध स्वादों और सुगंधों के लिए फेमस है. लेकिन अक्सर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए. चाहे जल्दी बनाना हो या कुछ नया आजमाना, ये क्लासिक भारतीय फूड कॉम्बिनेशन हर समय मन को भा जाते हैं.
राजमा-चावल
राजमा-चावल हर भारतीय घर की पसंदीदा डिश है. पंजाबी राजमा मसाला खासतौर पर तीखा और चटपटा होता है. इसे गरम चावल के साथ खाने का आनंद ही कुछ और है.
जीरा राइस और दाल तड़का
सुनहरी जीरा राइस के साथ गरम तड़का दाल और अचार का संगम हर खाने वाले को संतुष्टि देता है. ये जल्दी बन जाता है और हर निवाले में आराम महसूस कराता है.
वड़ा-सांभर
करारे वड़े को गरम सांभर में डुबोकर नारियल की चटनी के साथ खाना साउथ इंडियन भोजन का खास एक्सपीरिएंस है. हर बाइट में स्वाद और संतोष दोनों का आनंद मिलता है.
मटन बिरयानी और रायता
मटन बिरयानी की खुशबू ही भूख बढ़ा देती है. इसे ठंडे रायता के साथ परोसने से हर निवाला और भी स्वादिष्ट बन जाता है. ये संयोजन खासतौर पर त्योहारों और पार्टी में प्रिय है.
अवियल और रेड राइस
अवियल एक मिश्रित सब्जियों का स्वादिष्ट व्यंजन है जिसमें ड्रमस्टिक, आलू और गाजर जैसी सब्जियां होती हैं. इसे रेड राइस के साथ परोसना स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाता है.
शाही पनीर और बटर नान
शाही पनीर की मलाईदार मिठास और बटर नान की नरम परत इसे हर भारतीय भोजन का शानदार जोड़ बनाती है. ये संयोजन शादी या रेस्टोरेंट के अनुभव को घर पर ही ला देता है.
पांटा भात और आलू भर्ता
पांटा भात, यानी रातभर पानी में भिगोया हुआ बचा हुआ चावल, आलू भर्ता और प्याज के साथ परोसा जाता है. ये संयोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पुराने समय की पारंपरिक बंगाली संस्कृति को भी दर्शाता है.