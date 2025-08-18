इन Bollywood Stars ने किया था बिल्कुल मुफ्त में फिल्मों में काम, दोस्ती-यारी में छोड़ने पड़ गए थे करोड़ों रुपये

सलमान खान ने बिना पैसे लिए की थी कई सारी फिल्में

बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान दोस्ती निभाने में सबसे आगे है और दोस्तो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे यार दोस्त हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में फ्री में की है जैसे शाहरुख )Shahrukh khan) की 'कुछ कुछ होता है', 'जीरो' (Zero) और 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) में, तो कभी कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार के लिए 'तीस मार खान' (Tees Maar Khan) और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' (Ajab Prem Ki Ghazab Kahani)। इस सभी फिल्मों में सलमान का कैमियो था और इन सभी फिल्मों के लिए सलमान खान ने एक भी रुपये नहीं लिया।