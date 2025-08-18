  • Home>
  इन Bollywood Stars ने किया था बिल्कुल मुफ्त में फिल्मों में काम, दोस्ती-यारी में छोड़ने पड़ गए थे करोड़ों रुपये

इन Bollywood Stars ने किया था बिल्कुल मुफ्त में फिल्मों में काम, दोस्ती-यारी में छोड़ने पड़ गए थे करोड़ों रुपये

Bollywood Stars Did Movies For Free:  बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर-एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फ्री में फिल्में की हैं, ऐसा उन्होंने कई कारणों से किया है, जैसे कि फिल्म की कहानी अच्छी हो या फिर डायरेक्टर के साथ दोस्ती का संबंध हो बिना एक भी रुपये लिए फिल्में करने की लिस्ट में कई सारे सुपरस्टार्स के नाम शामिल है।

By: chhaya sharma Last Updated: August 18, 2025 13:06:26 IST
Bollywood Stars Did Movies For Free - Photo Gallery
1/7

बॉलीवुड सितारों ने मुफ्त में की फिल्में

बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर-एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फ्री में फिल्में की हैं, ऐसा उन्होंने कई कारणों से किया है, जैसे कि फिल्म की कहानी अच्छी हो या फिर डायरेक्टर के साथ दोस्ती का संबंध हो बिना एक भी रुपये लिए फिल्में करने की लिस्ट में कई सारे सुपरस्टार्स के नाम शामिल है, जिसके नाम हमने यहां आपको निचे बताए, तो चलिए जानते हैं कौन है वो स्टार्स, जिन्होंमे फिल्मों के लिए नहीं लिया था एक भी पैसा

Salman Khan Did Many Movies Without Taking Any Money - Photo Gallery
2/7

सलमान खान ने बिना पैसे लिए की थी कई सारी फिल्में

बॉलीवुड इंडस्ट्री के भाईजान यानी सलमान खान दोस्ती निभाने में सबसे आगे है और दोस्तो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारे यार दोस्त हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कई सारी फिल्में फ्री में की है जैसे शाहरुख )Shahrukh khan) की 'कुछ कुछ होता है', 'जीरो' (Zero) और 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) में, तो कभी कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार के लिए 'तीस मार खान' (Tees Maar Khan) और 'अजब प्रेम की गजब कहानी' (Ajab Prem Ki Ghazab Kahani)। इस सभी फिल्मों में सलमान का कैमियो था और इन सभी फिल्मों के लिए सलमान खान ने एक भी रुपये नहीं लिया।

Deepika Padukone Worked For Free In Her Debut Film Om Shanti Om - Photo Gallery
3/7

दीपिका पादुकोण ने किया था अपनी डेब्यू फिल्म “ओम शांति ओम” में फ्री में काम

बॉलवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी फ्री में फिल्म की है, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म ओम शांति ओम (Om Shanti Om) के लिए कोई पैसा नहीं लिया था। इसके अलावा जब दीपिका पादुकोण की शाहरुख खान से अच्छी दोस्ती हुई, तो दीपिका ने 'बिल्लू' और 'जवान' (Jawan) में उनके लिए कैमियो किया और कोई फीस नहीं ली।

Shahid Kapoor worked in Vishal Bhardwaj's film without taking any money - Photo Gallery
4/7

शाहिद कपूर ने किया था विशाल भारद्वाज की फिल्म में बिना पैसा लिए काम

बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर शाहिद कपूर का ना भी इस लिस्ट में शामिल हैं। विशाल भारद्वाज के साथ अच्छी दोस्ती की वजह से शाहिद कपूर ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक फिल्म “हैदर” (Haider) के लिए कोई फीस नहीं ली थी। विशाल भारद्वाज के साथ शाहिद कपूर ने फिल्म 'कमीने' जैसी सुपरहिट फिल्म में भी काम किया है।

Amitabh Bachchan also did the film black for free - Photo Gallery
5/7

अमिताभ बच्चन ने भी की थी फ्री में फिल्म

अमिताभ बच्चन ने भी 2005 में रिलीज हुई फिल्म 'ब्लैक' (Black) के लिए संजय लीला भंसाली से कोई पैसा नहीं लिया था और उनके लिए ये फिल्म बिल्कुल फ्रि में की थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ रानी मुखर्जी नजर आई थी।

Shahrukh Khan has also done cameos in these films without charging a single rupee - Photo Gallery
6/7

शाहरुख खान ने भी किया है बिना एक रुपये लिए इन फिल्मों में कैमियो

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने भी कई फिल्मों में काम किया है, उन्होंने 'दुल्हा मिल गया' और 'क्रेजी 4' में कैमियो किया था, जो उनके ही प्रोडक्शन के हाउस की थी, इसलिए उन्होंने इन फिल्मों के कैमियो के लिए कोई एक रुपये भी नहीं लिए थे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म “हर दिल जो प्यार करेगा” और करण जौहर की फिल्म “ऐ दिल है मुश्किल” में कैमियो करने के पैसे नहीं लिए थे।

Farhan Akhtar worked for free in Bhaag Milkha Bhaag - Photo Gallery
7/7

फरहान अख्तर ने किया था “भाग मिल्खा भाग” में फ्री में काम

सुपरहिट फिल्म “भाग मिल्खा भाग” में फरहान अख्तर ने काम किया और इस फिल्म को डेडिकेट करने के लिए उन्होंमे कोई फिस नहीं ली थी और फ्री में इस फिल्म के लिए काम किया था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी।

इन Bollywood Stars ने किया था बिल्कुल मुफ्त में फिल्मों में काम, दोस्ती-यारी में छोड़ने पड़ गए थे करोड़ों रुपये

इन Bollywood Stars ने किया था बिल्कुल मुफ्त में फिल्मों में काम, दोस्ती-यारी में छोड़ने पड़ गए थे करोड़ों रुपये

