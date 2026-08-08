Box Office ही नहीं, रियल एस्टेट के भी असली ‘सुल्तान’ हैं ये बॉलीवुड सितारे; जानिए करोड़ों के मुनाफे में कौन निकला आगे?
बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए तो सुर्खियां बटोरते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका एक और रूप लोगों को हैरान कर रहा है- रियल एस्टेट के जादूगर! माधुरी दीक्षित द्वारा हाल ही में अपना जुहू का फ्लैट 4.40 करोड़ रुपये में बेचने की खबर तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें उन्हें 127 प्रतिशत का बंपर मुनाफा हुआ है. लेकिन सिर्फ माधुरी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई अन्य बड़े सितारे भी प्रॉपर्टी के बाजार में छप्परफाड़ कमाई कर रहे हैं. Uptown Spaces की रिपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से एक नजर डालिए उन बॉलीवुड सेलेब्स पर, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ रियल एस्टेट मार्केट में भी अपनी धाक जमा रखी है और करोड़ों-अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है.
7. जितेंद्र कपूर
दिग्गज अभिनेता जितेंद्र कपूर और उनके परिवार की कंपनियों (Pantheon Buildcon Pvt. Ltd. और Tusshar Infra Developers Pvt. Ltd.) ने मई 2025 में मुंबई के अंधेरी में एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल 855 करोड़ रुपये में बेचा. यह बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली प्रॉपर्टी डील्स में से एक मानी जाती है.
6. अमिताभ बच्चन
मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी सालभर में करीब 140 करोड़ रुपये के वैल्यू वाली कई प्रॉपर्टीज की खरीद-बिक्री कर सनसनी मचा दी थी. बिग बी ने अंधेरी में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट (₹83 करोड़) और गोरेगांव में दो लग्जरी फ्लैट्स (₹12 करोड़) बेचे. दूसरी ओर, उन्होंने अयोध्या में करीब 40 करोड़ रुपये की जमीन और अलीबाग में लगभग 6.6 करोड़ रुपये के लैंड पार्सल खरीदे.
5. अक्षय कुमार
खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने साल 2025 में अपनी कई प्रॉपर्टीज बेचकर कुल 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिटर्न हासिल किया. उनकी इन डील्स में वर्ली में एक लग्जरी अपार्टमेंट (₹80 करोड़), बोरीवली की 'ओबेरॉय स्काई सिटी' में कई अपार्टमेंट्स (₹22+ करोड़) और लोअर परेल में एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस (₹8 करोड़) शामिल था.
4. सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा ने जनवरी 2025 में मुंबई के सबसे पॉश और डिमांडिंग इलाकों में गिने जाने वाले बांद्रा वेस्ट का अपना एक अपार्टमेंट 22.50 करोड़ रुपये में बेचा था. खास बात यह है कि इस अपार्टमेंट को सोनाक्षी ने मार्च 2020 में करीब 14 करोड़ रुपये में खरीदा था, यानी कुछ ही सालों में उन्हें इस पर करोड़ों का भारी-भरकम मुनाफा हुआ.
3. प्रियंका चोपड़ा जोनस
ग्लोबल स्टार बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा जोनास ने मार्च 2025 में मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अपने चार अपार्टमेंट्स बेचकर कुल 16.17 करोड़ रुपये की कमाई की. इन फ्लैट्स में दो 18वीं मंजिल के फ्लैट्स (₹3.45 करोड़ और ₹2.85 करोड़), एक 19वीं मंजिल का फ्लैट (₹3.52 करोड़) और एक बड़ी जोड़ी फ्लैट (18वीं और 19वीं मंजिल का कॉम्बो - ₹6.35 करोड़) शामिल था.
2. कार्तिक आर्यन
युवा दिलों की धड़कन कार्तिक आर्यन भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. उन्होंने अपने माता-पिता के साथ मिलकर अंधेरी वेस्ट में 13 करोड़ रुपये का एक शानदार ऑफिस स्पेस खरीदा था. इसके अलावा, उन्होंने अलीबाग में करीब 2 करोड़ रुपये की जमीन भी खरीदी थी. साफ है कि कार्तिक अपने पैसों को अलग-अलग सेक्टर (कमर्शियल और लैंड) में डायवर्सिफाइड करना अच्छे से जानते हैं.
1. रोशन फैमिली
ऋतिक रोशन की फैमिली सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना भी बखूबी जानते हैं. 'रोशन फैमिली' की कंपनी HRX Digitech LLP ने अंधेरी वेस्ट में लगभग 11 करोड़ रुपये में 4 कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदी थी. यह इस बात का सबूत है कि सितारे अब सिर्फ रहने के लिए घर नहीं, बल्कि लगातार कमाई देने वाले (Income-generating) बिजनेस एसेट्स पर भी बड़ा पैसा लगा रहे हैं.