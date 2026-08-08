Box Office ही नहीं, रियल एस्टेट के भी असली ‘सुल्तान’ हैं ये बॉलीवुड सितारे; जानिए करोड़ों के मुनाफे में कौन निकला आगे?

बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों और एक्टिंग के लिए तो सुर्खियां बटोरते ही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका एक और रूप लोगों को हैरान कर रहा है- रियल एस्टेट के जादूगर! माधुरी दीक्षित द्वारा हाल ही में अपना जुहू का फ्लैट 4.40 करोड़ रुपये में बेचने की खबर तो आपने सुनी ही होगी, जिसमें उन्हें 127 प्रतिशत का बंपर मुनाफा हुआ है. लेकिन सिर्फ माधुरी ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई अन्य बड़े सितारे भी प्रॉपर्टी के बाजार में छप्परफाड़ कमाई कर रहे हैं. Uptown Spaces की रिपोर्ट की रिपोर्ट के हवाले से एक नजर डालिए उन बॉलीवुड सेलेब्स पर, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ रियल एस्टेट मार्केट में भी अपनी धाक जमा रखी है और करोड़ों-अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है.