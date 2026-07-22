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इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने दूसरे धर्म में जाकर की शादी, एक की शादी को तो हो गए 44 साल, घरवालों के खिलाफ जाकर एक-दूजे को अपनाया

बॉलीवुड हमेशा से सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहा है, जहां शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक कई बॉलीवुड सितारों ने समाज और धार्मिक अपेक्षाओं के ऊपर अपने प्यार को चुना है. धर्म परिवर्तन करने के बजाय, बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चुना है और अपनी व्यक्तिगत पहचान की रक्षा करते हुए यह दिखाया है कि आप धर्म को शामिल किए बिना भी प्यार को चुन सकते हैं.


By: Shivangi Shukla | Published: July 22, 2026 1:38:31 PM IST

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बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक शाहरुख खान ने रूढ़िवादी पंजाबी हिंदू परिवार से आने वाली गौरी छिब्बर को मनाने में कई साल बिताए. गौरी के माता-पिता ने अपने अलग-अलग धर्मों के कारण शुरुआत में शाहरुख को काफी परेशान किया और साथ ही उनका अभिनय करियर भी अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार वो मान गए और दोनों ने 25 अक्टूबर, 1991 को शादी कर ली.

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रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज सितारे नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह ने भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतरधार्मिक विवाहों में से एक की मिसाल कायम की है. उनकी मुलाकात 1975 में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में एक नाटक का पूर्वाभ्यास करते समय हुई थी और 1982 में गुप्त रूप से नागरिक विवाह करने से पहले वे कई वर्षों तक लिव-इन में रहे. रत्ना पाठक काफी रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर नसीर से शादी कर ली थी.

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