इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने दूसरे धर्म में जाकर की शादी, एक की शादी को तो हो गए 44 साल, घरवालों के खिलाफ जाकर एक-दूजे को अपनाया

नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह

रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज सितारे नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह ने भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतरधार्मिक विवाहों में से एक की मिसाल कायम की है. उनकी मुलाकात 1975 में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में एक नाटक का पूर्वाभ्यास करते समय हुई थी और 1982 में गुप्त रूप से नागरिक विवाह करने से पहले वे कई वर्षों तक लिव-इन में रहे. रत्ना पाठक काफी रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर नसीर से शादी कर ली थी.