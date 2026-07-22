इन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने दूसरे धर्म में जाकर की शादी, एक की शादी को तो हो गए 44 साल, घरवालों के खिलाफ जाकर एक-दूजे को अपनाया
बॉलीवुड हमेशा से सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहा है, जहां शाहरुख खान से लेकर आमिर खान तक कई बॉलीवुड सितारों ने समाज और धार्मिक अपेक्षाओं के ऊपर अपने प्यार को चुना है. धर्म परिवर्तन करने के बजाय, बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करना चुना है और अपनी व्यक्तिगत पहचान की रक्षा करते हुए यह दिखाया है कि आप धर्म को शामिल किए बिना भी प्यार को चुन सकते हैं.
शाहरुख खान और गौरी छिब्बर
बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक शाहरुख खान ने रूढ़िवादी पंजाबी हिंदू परिवार से आने वाली गौरी छिब्बर को मनाने में कई साल बिताए. गौरी के माता-पिता ने अपने अलग-अलग धर्मों के कारण शुरुआत में शाहरुख को काफी परेशान किया और साथ ही उनका अभिनय करियर भी अभी पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार वो मान गए और दोनों ने 25 अक्टूबर, 1991 को शादी कर ली.
सैफ अली खान और करीना कपूर खान
सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच फिल्म 'टशन' के सेट पर एक-दूसरे के करीब आये और डेट करने लगे. पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद, पटौदी और कपूर दोनों परिवारों ने 16 अक्टूबर, 2012 को मुंबई के सिविल कोर्ट में पंजीकरण समारोह के जरिए दोनों की शादी करवाई, जिसके बाद दोनों ने ग्रैंड रिसेप्शन भी दिया था. शादी के लिए करीना ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है.
आमिर खान और गौरी स्प्रैट
हाल ही में आमिर खान ने अपना तीसरा विवाह गौरी स्प्रैट के साथ किया, जो ईसाई धर्म की अनुयायी हैं. अपने निजी जीवन को लेकर चल रही बहसों के जवाब में आमिर ने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नियों ने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया और उनका परिवार आपसी सम्मान और स्वतंत्रता के आधार पर चलता है.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल
सोनाक्षी सिन्हा ने 2017 में फिल्म 'डबल एक्सएल' की शूटिंग के दौरान जहीर इकबाल के साथ अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की थी. सात साल के लंबे प्रेम संबंध के बाद उन्होंने 23 जून, 2024 को जहीर इकबाल से शादी कर ली. हालांकि लोगों ने दोनों के बीच धार्मिक मतभेदों को लेकर काफी ट्रोल किया, लेकिन सोनाक्षी और जहीर ने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिना धर्म बदले शादी की. दोनों ने बेहद निजी समारोह में शादी की जिसमें दोनों के परिवार और दोस्त शामिल थे.
ऋचा चड्ढा और अली फजल
ऋचा चड्ढा और अली फजल की पहली बार मुलाक़ात 2013 में रिलीज़ हुई फिल्म 'फुकरे' के सेट पर हुई थी. वो दोनों पहले 2020 में शादी करने वाले थे लेकिन कोविड-19 के कारण उनकी शादी बार-बार स्थगित होती रही. धर्म परिवर्तन करने के बजाय, इस जोड़े ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नागरिक विवाह का विकल्प चुना और 4 अक्टूबर, 2022 को शादी कर ली.
स्वरा भास्कर और फहद अहमद
अपने बेबाक स्वभाव के लिए जानी जाने वाली स्वरा भास्कर की मुलाकात फहद अहमद से 2020 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी. शुरुआत में तो दोनों के बीच सामाजिक-राजनीतिक विचारों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन जल्द ही यह एक घनिष्ठ रिश्ते में बदल गया. इस जोड़े ने जनवरी 2023 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर शादी कर ली.
नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह
रंगमंच और फिल्म जगत के दिग्गज सितारे नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह ने भारतीय फिल्म जगत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले अंतरधार्मिक विवाहों में से एक की मिसाल कायम की है. उनकी मुलाकात 1975 में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में एक नाटक का पूर्वाभ्यास करते समय हुई थी और 1982 में गुप्त रूप से नागरिक विवाह करने से पहले वे कई वर्षों तक लिव-इन में रहे. रत्ना पाठक काफी रूढ़िवादी परिवार से आती हैं और उनका परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर नसीर से शादी कर ली थी.