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Fruits that increase blood: खून की कमी दूर करेंगे ये फल, डाइट में करें शामिल तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन

Fruits that increase blood: अनार, सेब, केला, संतरा, पपीता, अंगूर, अमरूद और खजूर जैसे फल आयरन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनका नियमित सेवन खून की कमी दूर करने, ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता .


By: Ranjana Sharma | Published: March 23, 2026 6:13:47 PM IST

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Fruits that increase blood: खून की कमी दूर करेंगे ये फल, डाइट में करें शामिल तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन - Photo Gallery
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रोज खाएं ये फल, नहीं होगी खून की कमी

अगर शरीर में खून की कमी (एनीमिया) है, तो डाइट में इन फलों को शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. ये फल प्राकृतिक तरीके से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं.

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अनार

अनार आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और खून की कमी दूर करता है.

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सेब

सेब में आयरन की मात्रा होती है, जो खून बढ़ाने में सहायक है. रोज एक सेब खाने से शरीर मजबूत रहता है.

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केला

केला आयरन के साथ-साथ फोलिक एसिड से भरपूर होता है, जो नए रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है.

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संतरा

संतरे में विटामिन C होता है, जो शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और खून बनने में मदद करता है.

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पपीता

पपीता पाचन सुधारने के साथ-साथ आयरन के अवशोषण में मदद करता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है.

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अंगूर

अंगूर में आयरन और विटामिन्स होते हैं, जो खून की कमी दूर करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं.

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अमरूद

अमरूद विटामिन C और आयरन से भरपूर होता है, जो खून बढ़ाने और इम्युनिटी मजबूत करने में सहायक है.

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