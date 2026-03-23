Fruits that increase blood: खून की कमी दूर करेंगे ये फल, डाइट में करें शामिल तेजी से बढ़ेगा हीमोग्लोबिन

Fruits that increase blood: अनार, सेब, केला, संतरा, पपीता, अंगूर, अमरूद और खजूर जैसे फल आयरन और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनका नियमित सेवन खून की कमी दूर करने, ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता .