भारत के 7 सबसे अनोखे मंदिर, यहां प्रसाद में चढ़ता मांस, मछली और शराब! भक्तों का लगा रहता है मेला
7 Femous Temple For Nonvegetarion Prasad: भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खानपान, रीति-रिवाज, वेशभूषा और लोक परंपराएं बदल जाती हैं. यही विविधता भारतीय आस्था और धार्मिक मान्यताओं में भी देखने को मिलती है. देश के अलग-अलग हिस्सों में देवी-देवताओं की पूजा के अनूठे तरीके प्रचलित हैं, जो सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हैं. जहां अधिकांश मंदिरों में फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, वहीं कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां श्रद्धालु देवी-देवताओं को मांस, मछली और यहां तक कि मदिरा भी अर्पित करते हैं.
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इन विशेष भोगों से देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. खास बात यह है कि पूजा-अर्चना के बाद इन अर्पित वस्तुओं को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के बीच बांटा भी जाता है. यह परंपरा भारत की धार्मिक विविधता और लोक आस्थाओं की अनोखी झलक पेश करती है. आइए जानते हैं देश के ऐसे 7 रहस्यमयी और अनूठे मंदिरों के बारे में, जहां प्रसाद के रूप में मांस, मछली और शराब चढ़ाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है.
मुनियंडी स्वामी मंदिर
मदुरई के पास वडक्कम्पट्टी में, मुनियंडी स्वामी मंदिर एक जीवंत वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है, जहां प्रसाद के रूप में चिकन और मटन बिरयानी परोसी जाती है, जिसे विशाल बर्तनों में पकाया जाता है और सुबह गरमागरम परोसा जाता है. भगवान मुनियंडी को समर्पित यह मंदिर, जिन्हें संरक्षक देवता और शिव का अवतार माना जाता है, हजारों भक्तों को आकर्षित करता है.
विमला मंदिर
देवी विमला या बिमला (दुर्गा का अवतार) को दुर्गा पूजा के दौरान मांस और मछली का प्रसाद चढ़ाया जाता है. यह मंदिर पुरी, ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर परिसर के भीतर स्थित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. दुर्गा पूजा के दौरान, पवित्र मार्कंडा मंदिर तालाब से मछली पकाई जाती है और देवी बिमला को चढ़ाई जाती है. इसके अलावा, इन दिनों सुबह से पहले बलि दी गई ‘बकरा’ को पकाया जाता है और देवी को चढ़ाया जाता है. दिलचस्प बात यह है कि यह सब भगवान जगन्नाथ के मुख्य द्वार खुलने से पहले होता है.
तर्कुलहा देवी मंदिर
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित इस मंदिर में हर साल एक वार्षिक खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है. यह मंदिर लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काफी प्रसिद्ध है. देश भर से लोग चैत्र नवरात्रि में इस मंदिर में आते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर देवी को बकरा चढ़ाते हैं. इस मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है और भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है.
कामाख्या मंदिर
गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों की चोटी पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पीठों में से एक है. यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना गया है. यह वह स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सती का गर्भ गिरा था, इसलिए यह उर्वरता और सृजन का प्रतीक है. वार्षिक अंबुबाची मेले के दौरान, देवी के मासिक धर्म को दर्शाने के लिए मंदिर तीन दिनों के लिए बंद रहता है. मंदिर के दोबारा खुलने पर, भक्तों को प्रसाद के रूप में मांस और मछली की चटनी दी जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं.
तारापीठ
बंगाल में बीरभूम में तारापीठ मंदिर दुर्गा भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध है. यहां लोग मांस की बलि चढ़ाते हैं, जिसे शराब के साथ देवी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है. जो बाद में भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है.
काल भैरव मंदिर
ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के मुताबिक, काल भैरव मंदिर में शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है. यह एक अनोखी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है. गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ काल भैरव मंदिरों में, शराब मुख्य प्रसाद है, जो बाद में भक्तों द्वारा ग्रहण की जाती है. दरअसल, काल भैरव को तामसिक प्रवृत्ति का देवता माना जाता है, और इसलिए उन्हें शराब का भोग लगाया जाता है.
कालीघाट मंदिर
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित कालीघाट मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है और 200 साल पुराना है. ज्यादातर भक्त देवी काली को प्रसन्न करने के लिए यहां बकरे की बलि देते हैं. जिसे बाद में प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांटा जाता है.