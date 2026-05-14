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Indian superfoods: कभी गरीबों का भोजन कहलाते थे ये फूड, आज हेल्थ ट्रेंड में सबसे आगे, अमीरों की थाली में बढ़ी डिमांड

Indian superfoods: एक समय था जब हमारे दादा-परदादा का खाना पूरी तरह देसी और प्राकृतिक हुआ करता था. घर का बना भोजन, मोटा अनाज, गुड़, दही, चटनियां और घी जैसी चीजें रोज की थाली का हिस्सा थीं. तब न फास्ट फूड था और न ही प्रोसेस्ड स्नैक्स का चलन. समय बदला और लोगों की थाली में पिज्जा, बर्गर और पैकेट फूड ने जगह बना ली. लेकिन अब हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच वही पुराने देसी फूड फिर से सुपरफूड बनकर लौट आए हैं. खास बात यह है कि जिन चीजों को कभी आम या गरीबों का खाना माना जाता था, आज वही महंगे हेल्थ फूड और प्रीमियम डाइट का हिस्सा बन चुकी हैं.


By: Ranjana Sharma | Published: May 14, 2026 8:01:28 PM IST

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Indian superfoods: कभी गरीबों का भोजन कहलाते थे ये फूड, आज हेल्थ ट्रेंड में सबसे आगे, अमीरों की थाली में बढ़ी डिमांड - Photo Gallery
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देसी फूड जो आज बन गए सुपरफूड

एक समय था जब लोग घर का शुद्ध और देसी खाना खाते थे. मोटा अनाज, दही, गुड़ और चटनियां रोज के भोजन का हिस्सा होती थीं. आज वही पुराने फूड्स फिर से सुपरफूड बनकर लौट आए हैं.

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मोटा अनाज बना अमीरों की पहली पसंद

ज्वार, बाजरा, रागी और कुटकी जैसे श्री अन्न पहले आम भोजन थे. बाद में इन्हें गरीबों का खाना माना जाने लगा, लेकिन अब रिसर्च के बाद ये सुपरफूड कहलाने लगे हैं. ये शुगर, हार्ट और लिवर की बीमारियों में फायदेमंद माने जाते हैं.

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गुड़ फिर बना देसी मिठास का राजा

पहले चीनी नहीं, बल्कि गुड़ हर घर की मिठास होता था. दूध, मिठाई और सर्दियों के व्यंजनों में इसका खूब इस्तेमाल होता था. अब लोग इसे नेचुरल और हेल्दी स्वीटनर मानकर दोबारा अपना रहे हैं.

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घर की चटनियां बढ़ाती थीं स्वाद और सेहत

नारियल, पुदीना, मूंगफली, टमाटर और लहसुन की चटनियां पहले हर थाली का हिस्सा थीं. ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती थीं बल्कि शरीर को भी पोषण देती थीं. अब लोग फिर समझ रहे हैं कि स्वाद और हेल्थ साथ-साथ चल सकते हैं.

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फर्मेंटेड फूड्स का विज्ञान अब समझ रही दुनिया

इडली, डोसा, ढोकला, कांजी और अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स भारतीय रसोई में सदियों से बनते आ रहे हैं. आज इन्हें गट हेल्थ और अच्छे बैक्टीरिया के लिए सुपरफूड कहा जा रहा है, जबकि भारत में यह परंपरा पहले से मौजूद थी.

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शुद्ध घी फिर लौटा रसोई की शान बनकर

कुछ समय तक घी को अनहेल्दी माना गया, लेकिन अब लोग इसे सीमित मात्रा में फिर अपनाने लगे हैं. दादा-दादी की पीढ़ी के लिए घी ताकत, पोषण और अपनापन का प्रतीक था. आज भी शुद्ध घी शरीर और मन दोनों को सुकून देता है.

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मखाना बना हाई-प्रोटीन डिज़ाइनर स्नैक

पहले मखाना व्रत और हल्के नाश्ते में खाया जाता था. अब यही मखाना आकर्षक पैकिंग में हाई-प्रोटीन और लो-फैट स्नैक बनकर बाजार में छाया हुआ है. हल्का और हेल्दी होने के कारण इसकी मांग तेजी से बढ़ी है.

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पुराना देसी प्रोबायोटिक

दही भारतीय थाली का हमेशा से अहम हिस्सा रहा है. गर्मियों में ठंडक देने और पाचन सुधारने के लिए इसे खाया जाता था. आज इसे प्रोबायोटिक कहकर पेश किया जा रहा है, लेकिन पुराने लोग इसके फायदे पहले से जानते थे.

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Indian Superfoodstraditional foods benefits
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