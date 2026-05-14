Indian superfoods: कभी गरीबों का भोजन कहलाते थे ये फूड, आज हेल्थ ट्रेंड में सबसे आगे, अमीरों की थाली में बढ़ी डिमांड

Indian superfoods: एक समय था जब हमारे दादा-परदादा का खाना पूरी तरह देसी और प्राकृतिक हुआ करता था. घर का बना भोजन, मोटा अनाज, गुड़, दही, चटनियां और घी जैसी चीजें रोज की थाली का हिस्सा थीं. तब न फास्ट फूड था और न ही प्रोसेस्ड स्नैक्स का चलन. समय बदला और लोगों की थाली में पिज्जा, बर्गर और पैकेट फूड ने जगह बना ली. लेकिन अब हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच वही पुराने देसी फूड फिर से सुपरफूड बनकर लौट आए हैं. खास बात यह है कि जिन चीजों को कभी आम या गरीबों का खाना माना जाता था, आज वही महंगे हेल्थ फूड और प्रीमियम डाइट का हिस्सा बन चुकी हैं.