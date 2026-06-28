Probiotic से भरपूर हैं ये 5 व्यंजन, सदियों से हैं भारत के पारंपरिक खाने का हिस्सा, देखें list

Probiotic rich Food: इस समय दुनियाभर के नूट्रिशनिस्ट खाने में प्रोबायोटिक लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि भारत के पारंपरिक भोजन में कई व्यंजन ऐसे हैं जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं. ये सभी पकवान देश के अलग-अलग हिस्सों में पकाये जाते हैं, जो पोषण के साथ भारत की विविधता को भी देखते हैं. हालांकि अब इंटरनेट ने दूरी ख़त्म कर दी है और हर तरह के व्यंजन की रेसिपी सभी तक पहुंच चुकी है. आइये जानते हैं वे कौन-से भारतीय व्यंजन हैं जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं: