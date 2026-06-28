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Probiotic से भरपूर हैं ये 5 व्यंजन, सदियों से हैं भारत के पारंपरिक खाने का हिस्सा, देखें list

Probiotic rich Food: इस समय दुनियाभर के नूट्रिशनिस्ट खाने में प्रोबायोटिक लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन अगर हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि भारत के पारंपरिक भोजन में कई व्यंजन ऐसे हैं जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं. ये सभी पकवान देश के अलग-अलग हिस्सों में पकाये जाते हैं, जो पोषण के साथ भारत की विविधता को भी देखते हैं. हालांकि अब इंटरनेट ने दूरी ख़त्म कर दी है और हर तरह के व्यंजन की रेसिपी सभी तक पहुंच चुकी है. आइये जानते हैं वे कौन-से भारतीय व्यंजन हैं जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर हैं:


By: Shivangi Shukla | Published: June 28, 2026 2:17:52 PM IST

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इडली - Photo Gallery
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इडली

दाल और चावल को भिगोकर उनके फर्मेंटेशन से बनने वाली ये डिश वैसे तो दक्षिण भारतीय घरों का प्रमुख नाश्ता है, लेकिन इसे पूरे भारत में बेहद चाव से खाया जाता है. नारियल की चटनी और गर्मागर्म सांबर के साथ ये बहुत अच्छी लगती है.

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डोसा

डोसा भी उसी बैटर से बनाया जाता है, जिससे इडली बनती है; इसलिए पोषण मूल्य दोनों का लगभग समान ही है. बस इडली को भाप में पकाया जाता है, जिससे वो जीरो ऑइल डिश है, वहीं डोसा पकाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है.

ढोकला - Photo Gallery
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ढोकला

ढोकला बनाने के लिए बेसन के घोल को फर्मेन्टेड किया जाता है. यह एक लोकप्रिय गुजराती नाश्ता है जो पेट के लिए बेहद हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. यह शरीर के लिए जरूरी प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स है. इसे आराम से नाश्ते में बनाकर खाया जा सकता है.

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दही पोहा - Photo Gallery
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दही पोहा

इसे पोहे में दही मिलाकर बनाया जाता है, जिस पर ऊपर से तड़का लगाया जाता है. एक तरह से यह कर्डराइस जैसा ही होता है. गर्मी के मौसम में ये एक बेहतरीन नाश्ता है, जो पेट को ठंडा रखता है और प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है.

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पाखाल भात - Photo Gallery
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पाखाल भात

यह मूल रूप से ओडिशा का एक पारंपरिक नाश्ता है जिसमें पके हुए बचे हुए चावल को रात भर पानी में भिगोकर प्राकृतिक रूप से किण्वित (fermented) किया जाता है. यह शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करता है और आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया से भरपूर होता है.

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