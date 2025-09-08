बचपन में बच्चों को सहमा देती हैं पैरेंट्स की ये 5 आदतें, पूरे जीवन भर रहता है असर
माता- पिता के छोटी-छोटी आदतों का भी बच्चों के जीवन पर भारी असर पड़ता है, हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे का बचपन सुरक्षित और खुशियों से भरा रहें , लेकिन क्या आ जानतें हैं कई बार आपकी छोटी गलती भी उनके लिए जीवन भर के तनाव का कारण बन जाती है और उमके मन में एक अजीब तरह का डर बैठ जाता है आइए जानतें हैं इसके बारे में
एनएलपी मास्टर कोच श्वेता गांधी के अनुसार
कोच श्वेता गांधी ने बताया कि कई बार हमारी छोटी –छोटी आदतों से वजह से बच्चों के मन में डर बैठ जाता है,जो उनके जीवन पर नकारात्मक असर डालता है जिससे उनकी हेल्थ भी प्रभावित होती है।
बच्चों के सामने शराब पीना
अक्सर हम घर में बच्चों के सामने शराब और सिगरेट पीतें हैं ,जो आपके लिए एक सामान्य बात हो सकती है लेकिन यह बच्चों की इमोशन और हेल्थ नकारात्मक असर डालता है।
गलत व्यवहार को अनदेखा करना
कई बार हम अपनी बहुत सारी गलत बातें, जैसे घर में चिल्लाना, बच्चे को बिना गलती के डांटाना को छोटी घटना समझ के टाल देतें हैं,जो बच्चे को काफी हद तक प्रभावित करती है।
घर का माहौल ठीक ना होना
अगर घर में लगातार झगड़े हो रहे हों या निगेटिविटी हो, तो ऐसा माहौल बच्चे को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए।
बच्चे की बातें को न समझना
अगर आप भी बच्चों कि बातों को बार –बार अनसुनी कर देतें हैं तो यह धीरे- धीरे उनके मन में नकारात्मक भावना लाती है।
गलत लाइफ स्टाइल
कोच श्वेता गांधी ने बताया के अनुसार हर पैरेंट्स के 5 रेड फ्लैग्स होते हैं, जो देखने में तो सामान्य लगतें हैं लेकिन बच्चों के जीवन पर एक गहरा असर डालतें हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.