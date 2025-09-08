बचपन में बच्चों को सहमा देती हैं पैरेंट्स की ये 5 आदतें, पूरे जीवन भर रहता है असर

माता- पिता के छोटी-छोटी आदतों का भी बच्चों के जीवन पर भारी असर पड़ता है, हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे का बचपन सुरक्षित और खुशियों से भरा रहें , लेकिन क्या आ जानतें हैं कई बार आपकी छोटी गलती भी उनके लिए जीवन भर के तनाव का कारण बन जाती है और उमके मन में एक अजीब तरह का डर बैठ जाता है आइए जानतें हैं इसके बारे में