  • दिल्ली में ये 7 झीलें आपने देखीं क्या? रविवार को गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का लें मजा

दिल्ली में ये 7 झीलें आपने देखीं क्या? रविवार को गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का लें मजा

Lakes Around Delhi: भारत की राजधानी दिल्ली हलचल से भरा हुआ दिन है. यहां की सड़के हमेशा भरी हुई रहती हैं. लेकिन सबसे ज्यादा बिजी शहर होने के कारण यहां पर अभी भी कुछ ऐसी जगर हैं, जहां आप सुकून के पल गुजार सकते हैं. ये जगहें और कोई नहीं बल्कि दिल्ली और उसके आस-पास की खूबसूरत झीलें हैं जो अपने शांत माहौल, सुकून देती है. 


By: Preeti Rajput | Published: February 14, 2026 2:41:45 PM IST

1/7

सूरजकुंड झील

फरीदाबाद में, साउथ दिल्ली से करीब 10 km दूर, सूरजकुंड झील पूरे साल शांत और सुकून देने वाली वाइब्स के लिए जानी जाती है. इसे 10वीं सदी में बनाया गया था, इसीलिए यह झील उस समय के भारतीय इतिहास के सबसे खास रत्नों में से एक है.

2/7

बड़खल झील

खूबसूरत बड़खल झीलदिल्ली के बाहरी इलाके में बसी है. यह नेचर लवर्स या शहर की भागदौड़ से दूर क्वालिटी टाइम बिताने के इच्छुक लोगों के लिए जरूर घूमने लायक जगह है. अरावली की पहाड़ियां किनारे पर हैं, जो देखने वालों को एक शानदार बैकग्राउंड देती हैं.

3/7

भारद्वाज झील

भारद्वाज झील, साउथ दिल्ली में एक छिपी हुई जगह है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए. यह अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है, इसीलिए इसकी जमीन ज़्यादातर चट्टानों, बोल्डर, रेत और कंकड़ से भरी है.

4/7

हौज खास टैंक

दिल्ली NCR की सबसे पॉपुलर झीलों में से एक, जिसे आप ज़रूर देखना चाहेंगे, वह है हौज खास टैंक. इसका दिल्ली के ऐतिहासिक दौर से गहरा कनेक्शन है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है.

5/7

नैनी झील

नैनी झील बिना किसी शक के बोटिंग के लिए दिल्ली की सबसे अच्छी झील है. यह शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर, लोकल लोगों और टूरिस्ट दोनों के लिए वीकेंड पर घूमने की एक पॉपुलर जगह है.

6/7

संजय झील

भले ही यह दिल्ली NCR के बड़े ग्रीन बेल्ट इलाके में बनी एक आर्टिफिशियल वॉटर बॉडी है, संजय झील शहर में रहने वालों के लिए किसी खूबसूरत जन्नत से कम नहीं है.

7/7

सुल्तानपुर झील

गुड़गांव में मौजूद, सुल्तानपुर झील हमारी लिस्ट में एक और मोती है जिसे आपको अपनी ट्रिप में शामिल करना चाहिए. यह मशहूर सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुअरी के अंदर है, जो एक नेचुरल वाइल्डलाइफ़ रिज़र्व है.

