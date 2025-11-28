  • Home>
  • इन 5 फलों को खाने से बढ़ सकता है हॉट अटैक का खतरा !

इन 5 फलों को खाने से बढ़ सकता है हॉट अटैक का खतरा !

Fruits That Increases Risk Of Heart Attack:  कई फलों में शुगर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिससे ब्लड शुगर बढ़ने और उससे बीपी बढ़ने और हॉट अटैट का खतरा बढ़ जाता है. जानते हैं वो कौन-से फल हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं.


By: Tavishi Kalra | Published: November 28, 2025 1:39:04 PM IST

फल और सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. इनसे मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और फाइबर हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं. लेकिन कई फल ऐसे है जिनको खाने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है.

आम- फलों का राजा आम, हर किसी का फेवरेट होता है. लेकिन आम में शुगर कंटेट बहुत अधिक होता है. इसीलिए अगर आप ब्लड शुगर की समस्या से पीड़ित हैं तो आम का सेवन ना करें.

तरबूज- जिन लोगों को ब्लड शूगर की दिक्कत है वो लोग तरबूज का सेवन ना करें. तरबूज में शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है. इसीलिए शूगर के मरीजों के लिए तरबूज हानिकारक साबित हो सकता है.

अंगूर- अंगूर सभी को अच्छे लगते हैं. लेकिन जिन लोगों को ब्लड शूगर की समस्या है वह लोग अंगूर से दूर रहें. अंगूर में नेचुरल शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है. मन करने पर आप 5-6 दाने अंगूर के खा सकते हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खाना सही नहीं है.

लीची- बल्ड शुगर से पीड़ित लोगों को लीची ना सेवन नहीं करना चाहिए. लीची में नेचुरल शुगर बहुत ज्यादा होती ह. इसको खाने से शुगर लेवल बढ़ सकते हैं.

केले- जिन लोगों को ब्लड शूगर की समस्या है वो लोग केले का सेवन ना करें. डॉक्टर भी केला खाने के लिए मना करते हैं. केले खाने से शूगर रेट स्पाइक करता है. इसीलिए शुगर के मरीज इसका सेवन ना करें.

