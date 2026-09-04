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वीकेंड पर बोरियत की नो एंट्री! 4 सितंबर को आ रही हैं 6 धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Movies and Series Released on 4 September: 4 सितंबर को मनोरंजन का तड़का लग रहा है. इससे दर्शकों का वीकएंड बेहद खास होने वाला है. जानिए कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है. इस लिस्ट में मिर्जापुर द मूवी भी शामिल है. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 4, 2026 4:52:11 PM IST

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मिर्जापुर द मूवी

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. यानी की आगामी वीकएंड दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है.

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dhamaal 4Mirzapur The Movie
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