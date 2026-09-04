वीकेंड पर बोरियत की नो एंट्री! 4 सितंबर को आ रही हैं 6 धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Movies and Series Released on 4 September: 4 सितंबर को मनोरंजन का तड़का लग रहा है. इससे दर्शकों का वीकएंड बेहद खास होने वाला है. जानिए कौन सी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है. इस लिस्ट में मिर्जापुर द मूवी भी शामिल है.
मिर्जापुर द मूवी
फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. यानी की आगामी वीकएंड दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है.
धमाल 4
अजय देवगन की मल्टीस्टारर फिल्म धमाल 4 भी 4 सितंबर को ओटीटी प्लैटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है.
जीवन बीमा योजना
अरशद वारसी और विजय राज अभिनीत यह फिल्म आज 4 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है.
जगमे संगीतम्
'बंदिश बैंडिट्स' से प्रेरित यह तेलुगू म्यूजिकल ड्रामा शास्त्रीय संगीतकार बालू और पॉप सिंगर पल्लवी की प्रेम कहानी है, जिसमें परंपरा, महत्वाकांक्षा और पारिवारिक रहस्य देखने को मिलेंगे. प्रकाश राज अभिनीत यह सीरीज आप 4 सितंबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
मेडे
एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'मेडे' को ऐप्पल टीवी पर विश्व स्तर पर रिलीज किया गया है. इसे आप 4 सितंबर से देख सकते हैं.
द कोर्ट
तमिल कोर्टरूम ड्रामा सीरीज द कोर्ट में युवा वकील यामिनी (आर. योगलक्ष्मी) की कहानी है, जो बोलने में परेशानी के बावजूद हाई-प्रोफाइल केस में अपने अनुभवी पिता के खिलाफ मजबूती से पैरवी करती है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर 4 सितंबर से देख सकते हैं.