वीकेंड पर बोरियत की नो एंट्री! 4 सितंबर को आ रही हैं 6 धमाकेदार फिल्में और सीरीज

द कोर्ट

तमिल कोर्टरूम ड्रामा सीरीज द कोर्ट में युवा वकील यामिनी (आर. योगलक्ष्मी) की कहानी है, जो बोलने में परेशानी के बावजूद हाई-प्रोफाइल केस में अपने अनुभवी पिता के खिलाफ मजबूती से पैरवी करती है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर 4 सितंबर से देख सकते हैं.