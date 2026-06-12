दुनिया के 5 सबसे महंगे आम, हजारों डॉलर है इनकी कीमत, #3 के बारे में जानकर हो जायेंगे हैरान

आम दुनिया के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है, लेकिन कुछ किस्में इतनी दुर्लभ और अनोखी होती हैं कि उनकी कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे. जापान के शानदार आमों से लेकर भारत की शाही और पारंपरिक किस्मों तक, ये अद्भुत आम अपनी असाधारण मिठास, सीमित उपलब्धता और सावधानीपूर्वक खेती के लिए जाने जाते हैं. यहाँ दुनिया के सात सबसे महंगे आमों की सूची दी गई है, जिनकी कीमत आम गर्मियों के फलों से कहीं अधिक है.