दुनिया के 5 सबसे महंगे आम, हजारों डॉलर है इनकी कीमत, #3 के बारे में जानकर हो जायेंगे हैरान
आम दुनिया के सबसे पसंदीदा फलों में से एक है, लेकिन कुछ किस्में इतनी दुर्लभ और अनोखी होती हैं कि उनकी कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे. जापान के शानदार आमों से लेकर भारत की शाही और पारंपरिक किस्मों तक, ये अद्भुत आम अपनी असाधारण मिठास, सीमित उपलब्धता और सावधानीपूर्वक खेती के लिए जाने जाते हैं. यहाँ दुनिया के सात सबसे महंगे आमों की सूची दी गई है, जिनकी कीमत आम गर्मियों के फलों से कहीं अधिक है.
मियाज़ाकी आम (जापान)
संस एग के नाम से मशहूर मियाज़ाकी आम अपनी माणिक-लाल त्वचा, असाधारण मिठास और दुर्लभता के लिए प्रसिद्ध हैं. बेहतरीन किस्म के आमों की नीलामी में यह हजारों डॉलर की कीमत पर बिकता है.
ताइयो नो तमागो (जापान)
ताइयो नो तामागो, मियाज़ाकी आम की एक प्रीमियम किस्म है, जिसकी गुणवत्ता की कड़ी जाँच की जाती है। इसका भरपूर स्वाद, सुंदर रूप रंग और सीमित उत्पादन इसे विश्व स्तर पर अत्यधिक मूल्यवान बनाते हैं।
नूरजहाँ आम (भारत)
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में उगाए जाने वाले नूरजहाँ आम अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका वजन कभी-कभी तीन किलोग्राम से भी अधिक होता है। इनकी दुर्लभता और अनूठा स्वाद इन्हें उच्च कीमत दिलाते हैं।
अल्फोंसो आम (भारत)
आमों का राजा कहे जाने वाले अल्फोंसो आम को इसकी मलाईदार बनावट, मनमोहक सुगंध और भरपूर मिठास के लिए सराहा जाता है। निर्यात की मांग और सीमित मौसमी उपलब्धता के कारण इसकी कीमतें बढ़ जाती हैं।
महाचानोक आम (थाईलैंड)
यह खूबसूरत थाई आम अपने लंबे आकार, मनमोहक सुगंध और मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात और सीमित उत्पादन के कारण इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक है।