अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं ये खूबसूरत बीच, 2026 के लिए घूमने की बेस्ट जगह; नजारा देख रह जाएंगे दंग!
World Most Beautiful Beaches: 2026 के लिए सबसे अच्छे बीच डेस्टिनेशन मालदीव जैसे लग्ज़री आइलैंड से लेकर बाली और तुलुम जैसे वाइब्रेंट कोस्टल एस्केप घूम सकते हैं. दुनिया भर में आराम, एडवेंचर और यादगार सीसाइड एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट ट्रॉपिकल पैराडाइज़ डेस्टीनेशन हैं.
मालदीव
मालदीव 2026 में भी एक टॉप ट्रॉपिकल पैराडाइज़ बना रहेगा, जो अपने ओवरवाटर विला, फ़िरोज़ी लैगून और बेमिसाल प्राइवेसी के लिए जाना जाता है. यह क्रिस्टल-क्लियर पानी, कोरल रीफ़ और शांत सनसेट देता है.
बाली, इंडोनेशिया
बाली में बीच रिच कल्चर, स्पिरिचुअल रिट्रीट और वाइब्रेंट नाइटलाइफ़ का मजा मिलता है. 2026 में ट्रैवलर्स को इसके कम्फर्ट और एडवेंचर का बैलेंस पसंद आएगा. सर्फिंग और बीच क्लब से लेकर ट्रेडिशनल मंदिर और वेलनेस एक्सपीरियंस तक, यहां सब मौजूद हैं.
बोरा बोरा, फ्रेंच पोलिनेशिया
बोरा बोरा हनीमून मनाने वालों और नेचर लवर्स के लिए सबसे बेस्ट जगह है. यह डेस्टिनेशन 2026 में स्नोर्कलिंग, शांत पानी और शानदार नजारों के साथ एक यादगार आइलैंड एस्केप देता है.
सेशेल्स
सेशेल्स अपने साफ-सुथरे बीच, ग्रेनाइट रॉक फॉर्मेशन और हरी-भरी हरियाली के लिए जाना जाता है. 2026 में, यह शांति, इको-फ्रेंडली रिसॉर्ट और एकांत बीच ढूंढने वाले ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करेगा.
फुकेत, थाईलैंड
फुकेत में कल्चरल चार्म वाले वाइब्रेंट बीच हैं. एनर्जेटिक बीच पार्टी से लेकर पास के शांत आइलैंड हॉपिंग तक, यह 2026 में भी पसंदीदा बना रहेगा. अफोर्डेबल लग्ज़री, गर्मजोशी से मेहमाननवाज़ी और कई तरह की एक्टिविटी इसे रिलैक्सेशन और एक्साइटमेंट दोनों के लिए आइडियल बनाती हैं.
माउई, हवाई
माउई में एक शानदार कोस्टलाइन, ज्वालामुखी के नजारे और सुनहरे बीच हैं. 2026 में रोड ट्रिप, व्हेल वॉचिंग और वॉटर स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलर, यह ट्रॉपिकल सुंदरता को एडवेंचर के साथ मिलाता है, जो उन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है.
ज़ांज़ीबार, तंजानिया
ज़ांज़ीबार के सफ़ेद रेत वाले बीच और फ़िरोज़ी पानी रिच हिस्ट्री और कल्चर से भरे हुए हैं. यह अफ़्रीकी हेरिटेज, मसाला मार्केट और शांत आइलैंड बीच के अपने अनोखे मिक्स के लिए अटेंशन पा रहा है, जो टिपिकल ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन का एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन देता है.
टुलम, मेक्सिको
टुलम 2026 में अपने इको-कॉन्शियस रिज़ॉर्ट, फ़िरोज़ी कोस्टलाइन और रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर के लिए ट्रेंडिंग रहेगा. अपने बोहेमियन स्टाइल, पुराने खंडहरों और वेलनेस-फोकस्ड ट्रैवल के लिए जाना जाने वाला ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट है.