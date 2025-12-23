अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं ये खूबसूरत बीच, 2026 के लिए घूमने की बेस्ट जगह; नजारा देख रह जाएंगे दंग!

ज़ांज़ीबार, तंजानिया

ज़ांज़ीबार के सफ़ेद रेत वाले बीच और फ़िरोज़ी पानी रिच हिस्ट्री और कल्चर से भरे हुए हैं. यह अफ़्रीकी हेरिटेज, मसाला मार्केट और शांत आइलैंड बीच के अपने अनोखे मिक्स के लिए अटेंशन पा रहा है, जो टिपिकल ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन का एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन देता है.