The Vvaan Starcast Fees: ‘द वन’ के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को मिले कितने रुपये? जानिए फिल्म के स्टारकास्ट की फीस

The Vvaan Full Cast Salary: दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म ‘द वन’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के लिए किस एक्टर को कितने पैसे मिले. चलिए जानते हैं सभी स्टारकास्ट की फीस.