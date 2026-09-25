The Vvaan Starcast Fees: ‘द वन’ के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया को मिले कितने रुपये? जानिए फिल्म के स्टारकास्ट की फीस
The Vvaan Full Cast Salary: दीपक कुमार मिश्रा की फिल्म ‘द वन’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म के लिए किस एक्टर को कितने पैसे मिले. चलिए जानते हैं सभी स्टारकास्ट की फीस.
सिद्धार्थ मल्होत्रा
फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ऋषि की भूमिका निभाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के लिए अभिनेता को 12 करोड़ रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
तमन्ना भाटिया
फिल्म में तमन्ना भाटिया ने ममता की भूमिका निभाई है. फिल्म में एक्ट्रेस को 5 करोड़ रुपये मिले हैं.
सुनील ग्रोवर
इस फिल्म में सुनील ग्रोवर निगेटिव रोल में नजर आए हैं. फिल्म के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपये मिले हैं.
मनीष पॉल
रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए मनीष पॉल को 90 लाख रुपये फीस के तौर पर मिले हैं.
श्वेता तिवारी
इस फिल्म के लिए श्वेता तिवारी को 70 लाख रुपये फीस के तौर मिले हैं.
अनूप सोनी
फिल्म 'द वन' में अनूप सोनी ने ऋषि के भैया का किरदार निभाया है. फिल्म के लिए उन्हें फीस के तौर पर 60 लाख रुपये मिले.