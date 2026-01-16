अपनी ही शादी में फूट-फूटकर क्यों रोई थीं जूही चावला? आखिर किस बात का था डर, सालों बाद उठा इस गहरे राज़ से पर्दा!

जय मेहता के साथ रिश्ता कैसे आगे बढ़ा

इंटरव्यू में जूही ने बताया कि जय के साथ उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ा और उन्होंने कैसे प्रपोज़ किया. जूही ने कहा, “मैं जय से तब मिली जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई थी, लेकिन यह बहुत छोटी सी मुलाकात थी. उसके बाद, मैं फिल्मों में बिज़ी हो गई, और हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया. मैं जय से फिर से एक दोस्त के घर डिनर पर मिली, जहाँ हमने फिर से बात करना शुरू किया. वह हमेशा पहल करते थे. मेरे जन्मदिन पर, उन्होंने गुलाब के फूलों से भरा एक ट्रक भेजा. जब भी हम मिलते थे, वह मुझे फूल और एक लेटर देते थे. यह एक साल तक चलता रहा, जिसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया लेकिन मैंने जवाब देने में पूरा एक साल लगा दिया."