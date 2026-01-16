अपनी ही शादी में फूट-फूटकर क्यों रोई थीं जूही चावला? आखिर किस बात का था डर, सालों बाद उठा इस गहरे राज़ से पर्दा!
बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला और बिजनेसमैन जय मेहता की शादी की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. इसमें प्यार और खुशियों के साथ-साथ गहरे दुख और अनकहे डर भी शामिल थे. आइए जानते हैं, आखिर क्यों अपनी ही शादी में फूट-फूटकर रोई थीं जूही और क्या था उनकी इस शादी का राज.
यह जय मेहता की दूसरी शादी थी
यह जय मेहता की दूसरी शादी थी। जूही अपनी ही शादी में बहुत रोईं. उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका कारण बताया। आइए जूही की पर्सनल लाइफ और शादी से पहले उनके रोने के पीछे की वजह के बारे में और जानें.
शुरुआत में खुश नहीं थीं
पॉपुलर एक्ट्रेस जूही चावला, जिन्होंने कयामत से कयामत तक से डेब्यू किया था.जूही ने 1995 में जय मेहता से शादी की लेकिन वह शुरुआत में शादी से खुश नहीं थीं और उन्होंने इसे लंबे समय तक सीक्रेट रखा.
जय की पहली पत्नी
जय की पहली पत्नी सुजाता बिड़ला की 1990 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी. एक इंटरव्यू में जूही ने बताया कि जय ने उन्हें कैसे इम्प्रेस किया और मुश्किल समय में उनकी सास ने उनका कैसे साथ दिया. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी शादी को सीक्रेट क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि उस समय इंटरनेट नहीं था और हर फोन में कैमरा नहीं होता था इसलिए चीजें छिपाना आसान था और उस समय ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते थे.
जय मेहता के साथ रिश्ता कैसे आगे बढ़ा
इंटरव्यू में जूही ने बताया कि जय के साथ उनका रिश्ता कैसे आगे बढ़ा और उन्होंने कैसे प्रपोज़ किया. जूही ने कहा, “मैं जय से तब मिली जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नई थी, लेकिन यह बहुत छोटी सी मुलाकात थी. उसके बाद, मैं फिल्मों में बिज़ी हो गई, और हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया. मैं जय से फिर से एक दोस्त के घर डिनर पर मिली, जहाँ हमने फिर से बात करना शुरू किया. वह हमेशा पहल करते थे. मेरे जन्मदिन पर, उन्होंने गुलाब के फूलों से भरा एक ट्रक भेजा. जब भी हम मिलते थे, वह मुझे फूल और एक लेटर देते थे. यह एक साल तक चलता रहा, जिसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया लेकिन मैंने जवाब देने में पूरा एक साल लगा दिया."
जूही ने एक इंटरव्यू में राज खोला
दूरदर्शन सह्याद्री को दिए एक इंटरव्यू में जूही ने बताया कि उनकी शादी से पहले उनकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा था. उनकी शादी बहुत शानदार होने वाली थी. महालक्ष्मी रेसकोर्स में रिसेप्शन और हज़ार मेहमानों को इनवाइट किया गया था लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया. उन्हें डर था कि शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय बॉलीवुड में शादी के बाद एक्ट्रेस का करियर खत्म होना आम बात थी. उन्हें अपनी पहचान खोने का डर था.
उनकी सास ने सहारा दिया
जूही ने बताया कि इस मुश्किल समय में उनकी सास ने उनका पूरा साथ दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा जूही चाहती हैं. Juhi ने कहा, "भगवान ने मुझे मेरी माँ की जगह एक और माँ दी है."
जय मेहता कौन हैं?
जय मेहता बिज़नेस की दुनिया में एक जाना-माना नाम हैं. वह द मेहता ग्रुप के चेयरमैन हैं और भारत और इंटरनेशनल लेवल पर फैले अपने बिज़नेस को देखते हैं. जय की कंपनी सीमेंट, बिल्डिंग मटीरियल और इंजीनियरिंग सहित कई सेक्टर में काम करती है. उनका बिज़नेस बहुत बड़ा और अलग-अलग तरह का है. यह बिज़नेस पीढ़ियों से चला आ रहा है, जय अपने दादाजी के बिज़नेस की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. द मेहता ग्रुप की संपत्ति की कीमत $5 बिलियन से ज़्यादा है.