करण जौहर का शो ‘The Traitos 2’ हुआ लॉन्च: श्वेता तिवारी से लेकर रिया चक्रवर्ती तक, ये 21 चेहरे मचाएंगे धमाल!
The Traitors Season 2 Contestants Revealed: ‘द ट्रेटर्स’ का नया सीजन आ रहा है और इस बार शो का सिर्फ एक ही नियम है- ‘किसी पर भरोसा मत करो.’ प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो ‘ट्रेटर्स’ के पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद, होस्ट करण जौहर एक बार फिर बिल्कुल नए और शानदार कंटेस्टेंट्स के साथ लौट आए हैं. जैसलमेर के खूबसूरत सूर्यगढ़ पैलेस में शूट किया गया ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2, 13 अगस्त से प्रीमियर होने जा रहा है. इस शो में आपको धोखे, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी और जबरदस्त माइंड गेम्स का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा. मुंबई में एक भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान प्राइम वीडियो ने उन 21 मशहूर चेहरों से पर्दा उठा दिया है, जो इस खतरनाक खेल में हिस्सा ले रहे हैं. यहां देखिए ट्रेटर्स-2 के सभी कंटेस्टेंट का ग्लैमरस और किलर अंदाज-
1. मल्लिका शेरावत
फिल्म 'मर्डर' से तहलका मचाने वाली मल्लिका शेरावत अब एक ऐसे रियलिटी फॉर्मेट में उतर रही हैं, जहां परफॉर्मेंस से ज्यादा उनकी असली पर्सनैलिटी काम आएगी.
2. मुनव्वर फारूकी
रियलिटी शो जीतना मुनव्वर के लिए बाएं हाथ का खेल रहा है. 'लॉक अप' और 'बिग बॉस 17' की ट्रॉफी अपने नाम करने वाले कॉमेडियन मुनव्वर क्या झूठ और शक के इस खेल में अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा.
3. शालिनी पासी
नेटफ्लिक्स के शो 'फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइव्स' से सुर्खियों में आईं शालिनी पासी अब इस शो में अपनी तेज रणनीति का दम दिखाने आ रही हैं.
4. अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान)
यूट्यूब पर तगड़ी फैन फॉलोइंग रखने वाले अभिषेक मल्हान 'बिग बॉस ओटीटी 2' में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं. वह हाई-प्रेशर वाले माहौल से अच्छी तरह वाकिफ हैं.
5. श्वेता तिवारी
टेलीविज़न की क्वीन श्वेता तिवारी ने इंडस्ट्री के हर उतार-चढ़ाव को देखा है. 'बिग बॉस 4' की विनर रह चुकीं श्वेता काफी समय बाद एक बार फिर रियलिटी टीवी की दुनिया में धमाकेदार वापसी कर रही हैं.
6. रणवीर बरार
सेलिब्रिटी शेफ और ऑथर रणवीर बरार इस सीजन में अपनी कुकिंग की रेसिपीज़ को साइड में रखकर गेम की 'रणनीति' तैयार करते नजर आएंगे.
7. रिया चक्रवर्ती
एमटीवी रोडीज में गैंग लीडर के तौर पर नजर आ चुकीं रिया चक्रवर्ती इस मनोवैज्ञानिक रियलिटी शो में एक कंटेस्टेंट के तौर पर उतरकर अपने करियर में एक नया अध्याय जोड़ रही हैं.
8. क्रिस्टल डिसूजा
टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा, जो हाल ही में गाने 'शरारत' में नजर आई थीं, अब जैसलमेर के इस खेल में अपनी एक्टिंग की तरह गेम खेलने उतरी हैं.
9. दलीप ताहिल
हिंदी सिनेमा में अपने विलेन और दमदार किरदारों से दशकों तक राज करने वाले दलीप ताहिल इस सीजन के सबसे सीनियर और अनुभवी कंटेस्टेंट्स में से एक हैं.
10. पारुल गुलाटी
एक्ट्रेस और आंत्रप्रेन्योर पारुल गुलाटी अभिनय के साथ-साथ अपना खुद का बिजनेस सफलतापूर्वक चला रही हैं. अब वह इस खेल में अपनी डिसीजन-मेकिंग स्किल्स का टेस्ट लेंगी.
11. सौंदस मौफाकिर
'रोडीज', 'स्प्लिट्सविला' और 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे शोज का हिस्सा रहीं सौंदस अच्छे से जानती हैं कि रियलिटी शो में इंसानों को पढ़कर कैसे सर्वाइव किया जाता है.
12. शाहनील गिल
क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन के रूप में पहचानी जाने वाली शाहनील सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. यह उनका अब तक का सबसे बड़ा टेलीविज़न प्रोजेक्ट है.
13. हरमन सिंघा
फिल्म 'रकी और रानी की प्रेम कहानी' में नजर आ चुके एक्टर हरमन सिंघा भी इस सेलिब्रिटी लाइन-अप का हिस्सा हैं. वह आरवीसीजे फेम रणविजय सिंघा के भाई हैं.
14. इक्का
अपने कई सुपरहिट रैप गानों से संगीत की दुनिया में धमाल मचाने वाले इक्का को इस खेल में टिके रहने के लिए गानों की नहीं, बल्कि तेज दिमाग की जरूरत होगी.
15. आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू)
अपनी कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले 'कुल्लू' की हाजिरजवाबी इस महल के अंदर उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है.
16. तानिया पुरी
इस सीजन की सबसे दिलचस्प कंटेस्टेंट हैं तानिया पुरी, जो भारत की सबसे कम उम्र की प्राइवेट डिटेक्टिव्स में से एक हैं. अगर कोई शक करने वाले चेहरों को आसानी से पहचान सकता है, तो वह यही हैं.
17. करण सिंह
मेंटलिस्ट करण सिंह लोगों के दिमाग को पढ़ने और उनकी सोच को समझने में माहिर हैं. धोखे से भरे इस खेल में उनकी यह कला बेहद काम आने वाली है.
18. रिदा थराना
सोशल मीडिया पर जानी-मानी फैशन और ब्यूटी क्रिएटर रिदा थराना इस शो में कदम रख रही हैं. दिलचस्प बात यह है कि उनकी पक्की दोस्त अपूर्व मुखिजा ने इसके पहले सीजन में हिस्सा लिया था.
19. साहिल सलाथिया
एक्टर साहिल सलाथिया को इस शो में एक और मौका मिला है. पहले सीजन में जल्दी बाहर हो जाने के बाद, वह इस बार अपने पुराने अनुभव के साथ बहुत आगे तक जाने की उम्मीद कर रहे हैं.
20. अंश चोपड़ा
कंटेंट क्रिएटर अंश चोपड़ा एक नए चेहरे के रूप में इस प्रतियोगिता में उतर रहे हैं. डिजिटल ऑडियंस का दिल जीतने के बाद अब वह टेलीविज़न पर अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हैं.
21. प्रिश
इस सीजन के सबसे कम उम्र के कंटेस्टेंट प्रिश इस लाइन-अप को पूरा करते हैं. अनुभवी कलाकारों और रियलिटी स्टार्स के बीच वह यह साबित करने आए हैं कि इस खेल में उम्र सिर्फ एक नंबर है.