करण जौहर का शो ‘The Traitos 2’ हुआ लॉन्च: श्वेता तिवारी से लेकर रिया चक्रवर्ती तक, ये 21 चेहरे मचाएंगे धमाल!

The Traitors Season 2 Contestants Revealed: ‘द ट्रेटर्स’ का नया सीजन आ रहा है और इस बार शो का सिर्फ एक ही नियम है- ‘किसी पर भरोसा मत करो.’ प्राइम वीडियो के पॉपुलर रियलिटी शो ‘ट्रेटर्स’ के पहले सीजन की जबरदस्त सफलता के बाद, होस्ट करण जौहर एक बार फिर बिल्कुल नए और शानदार कंटेस्टेंट्स के साथ लौट आए हैं. जैसलमेर के खूबसूरत सूर्यगढ़ पैलेस में शूट किया गया ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2, 13 अगस्त से प्रीमियर होने जा रहा है. इस शो में आपको धोखे, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी और जबरदस्त माइंड गेम्स का पूरा रोमांच देखने को मिलेगा. मुंबई में एक भव्य लॉन्च इवेंट के दौरान प्राइम वीडियो ने उन 21 मशहूर चेहरों से पर्दा उठा दिया है, जो इस खतरनाक खेल में हिस्सा ले रहे हैं. यहां देखिए ट्रेटर्स-2 के सभी कंटेस्टेंट का ग्लैमरस और किलर अंदाज-