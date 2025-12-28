12 घंटे की देरी से रेंग रही ‘तेजस राजधानी’, घने कोहरे ने धीमी की ट्रेन की रफ्तार
Tejas Rajdhani Express Delayed More Than 12 Hours: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और कोहरे ने लोगों का हाल-बेहाल किया हुआ है. ऐसे में दिल्ली-पटना रूट की तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनें 11 से 12 घंटें की देरी से लगातार चल रही हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की ध्यान को सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने और उनकी गति कम करने का एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है.
घने कोहरे की वजह से ट्रेनें हुई रद्द
उत्तर भारत में भीषण ठंड और घने कोहरे की वजह से पटना आने-जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को फिलहाल के लिए पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है.
12 घंटे की देरी से चल रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस
दिल्ली से पटना आने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 12 घंटे से भी ज्यादा की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
क्रांति एक्सप्रेस 11 घंटे से हुई ज्यादा लेट
इतना ही नहीं, घने कोहरे की वजह से दिल्ली-पटना मार्ग की लोकप्रिय संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस भी कोहरे की वजह से 11 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है.
पैसेंजर ट्रेनों के समय में किए गए बदलाव
तो वहीं, कई अन्य एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के समय में भी रेलवे विभाग द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है.
रेलवे ने सुरक्षा के लिए तय की गति सीमा
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की गति सीमा तय कर दी है, ताकि कम दृश्यता (Visibility) में दुर्घटनाओं ज्यादा से ज्यादा को रोका जा सके.
हेल्पलाइन नंबरों का करें ज्यादा इस्तेमाल
यात्री अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जानने के लिए लगातार हेल्पलाइन नंबरों और आधिकारिक ऐप की मदद ले सकते हैं.