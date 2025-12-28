12 घंटे की देरी से रेंग रही ‘तेजस राजधानी’, घने कोहरे ने धीमी की ट्रेन की रफ्तार

Tejas Rajdhani Express Delayed More Than 12 Hours: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण ठंड और कोहरे ने लोगों का हाल-बेहाल किया हुआ है. ऐसे में दिल्ली-पटना रूट की तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति जैसी प्रमुख ट्रेनें 11 से 12 घंटें की देरी से लगातार चल रही हैं. जिसकी वजह से यात्रियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों की ध्यान को सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करने और उनकी गति कम करने का एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला लिया है.