Apoorva Mukhija के पेरिस शो से लेकर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट ‘ की विवादों तक जानकर आपका होश उड़ जाएगा
अपूर्वा मुखीजा जिन्हें आप सब रेबल किड़ के नाम से भी जानते होंगे, आए दिन वो अपनी बोल्ड अंदाज और अपनी स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं और एक बार फिर से उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर अपने हुस्न का जादू दिखाया है। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ खास कंट्रोवर्सीऔर उनकी हॉट और सेक्सी आदाओं के बारे में, जो आप सबको भी उनकी आईडी को खोलने पर कर देगी मजबूर।
अपूर्वा मुखीजा कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट्स
अपूर्वा मुखीजा इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी की
अपूर्वा मुखीजा जो अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर हमेशा सुरखियों में रहती हैं, उसी में से एक थी इंडियन गॉट लेटेंट जहां पर उनके अभद्र बोलने की वजह से काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके घर पर पुलिस तक पहुंच गई थी उन्हें गिरफ्तार करने और लोगों की ट्रोलिंग वजहों से रेबेल किड को अपना घर भी खाली करना पड़ा।
अपूर्वा मुखीजा पेरिस कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी
अपूर्वा मुखीजा का यह विवाद पेरिस कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी को लेकर हुआ था, जब उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी सीट पर जाने के लिए कहा, तो अपूर्वा ने उनसे बहस की और यहां तक कह दिया कि "थप्पड़ मार दूंगी"। इस वजह से अपूर्वा मुखीजा काफी ज्यादा ट्रोल हुई हैं।
अपूर्वा मुखीजा का उनके एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया के साथ विवाद
उत्सव दहिया के गाने में अपूर्वा मुखीजा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में कुछ बातें कही गई थीं। गाने के बोल में अपूर्वा मुखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में कुछ टिप्पणियां थीं और साथ हीअपूर्वा के व्यवहार और चरित्र के बारे में नेगेटिव बताया गया था।
अपूर्वा मुखीजा को मिली थी मारने और एसिड अटैक की धमकी
अपूर्वा मुखीजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए टॉर्चर के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी मिली थी।
अपूर्वा मुखीजा बिकिनी और शॉर्ट आउटफिट्स को लेकर कंट्रोवर्सी
अपूर्वा अक्सर बिकिनी और शॉर्ट आउटफिट्स में फोटोज शेयर करती हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर रेबल किड़ को काफी कुछ गलत बोला जाता हैं लेकिन उन्हें इन सब से कोई फ्रक नहीं पड़ता हैं।
